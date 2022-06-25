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    Політика

    Санду приїде до Києва. Дата візиту засекречена

    Майя Санду не розкриває подробиці майбутньої поїздки до Києва - Санду приїде до Києва. Дата візиту засекречена
    Майя Санду не розкриває подробиці майбутньої поїздки до Києва
    фото з відкритих джерел

    Візити іноземних лідерів до України не анонсуються заздалегідь із міркувань безпеки

    Президент Молдови Майя Санду заявила про готовність відвідати Київ. Про це пише видання NewsMaker.

    Під час телеефіру Санду заявила, що візит до Києва входить до її планів.

    «Є це у планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти», – сказала президентка Молдови.

    Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров, відповідаючи на запитання видання, зазначив, що візити до України не анонсуються заздалегідь із міркувань безпеки.

    Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

    Молдова підтримає нові санкції Європейського Союзу проти Росії – до цього країну зобов'язує отриманий статус кандидата на вступ до ЄС.

    Нащодавно Молдова продовжила надзвичайний стан через війну в Україні.

    Теги: росія окупанти Київ Молдова війна Україна окупація Майя Санду #stoprussia
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    Санду приїде до Києва. Дата візиту засекречена