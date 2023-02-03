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Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів
фото ілюстративне

Прем’єр-міністр Ріші Сунак дещо змінив свою риторику

Офіційний Лондон знаходиться в постійному діалозі з Києвом щодо питань допомоги українським військовим. Про повідомляє Independent з посиланням на велике інтерв’ю, яке сьогодні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак дав Пірсу Моргану на телеканалі TalkTV.

Під час бесіди очільник британського уряду заперечив чутки про те, що він мав «проблеми» через нещодавню поїздку свого попередника Бориса Джонсона в Україну або через заклики колишнього прем’єр-міністра поставити Києву винищувачі.

Ріші Сунак зазначив, що однією з речей, якими він пишався в перші 100 днів перебування на посаді, була зміна стратегії Великої Британії щодо України «на більш проактивну».

Ведучий – Пірс  Морган – неодноразово запитував у свого співрозмовника, чи готовий він надіслати літаки в Україну. Відповідь прем’єр-міністра можна трактувати як невиключення такої можливості.

«Ми постійно ведемо діалог з нашими українськими друзями про те, як краще допомогти їм. Однак у випадку з цими винищувачами слід пам'ятати про те, що це дуже складні машини, які вимагають місяці, якщо не роки навчання», – заявив Ріші Сунак.

Цікаво, що чи не одночасно з тим, як інтерв’ю прем’єр-міністра потрапило до телевізійного ефіру, журналісти розповсюдили коментар міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса.

«Щодо реактивних літаків я висловився досить чітко. Одне, чого я навчився за останній рік, — нічого не виключати, нічого не виключати», — сказав він.

Нагадаємо, раніше аналітики казали, що Велика Британія може надати Україні винищувачі, але за умови, що російські війська на той момент вже будуть викинуті з нашої території. 

Днями колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав міжнародних партнерів надати українським військам все необхідне озброєння, яке вони потребують.

Теги: літак винищувач Велика Британія Ріші Сунак

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