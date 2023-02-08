Сунак оголосив розширення програми підготовки морпіхів та пілотів винищувачів для ЗСУ

Прем'єр-міністр Британії наголосив, що уряд піде далі та швидше, щоб допомогти українському уряду.

Велика Британія розширить програму підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів для Збройних сил України. Про це повідомив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

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Сунак пояснив, що сьогодні домовився з президентом України Володимиром Зеленським про розширення програми підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів.

«Ми повинні озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але ми повинні зміцнити Україну в довгостроковій», – зазначив Сунак.

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Сунак додав, що візит президента Зеленського до Британії символізує «довільну дружбу» двох націй. Він застерігає, що Україну не можна знову залишати вразливою.

Також прем'єр-міністр Британії додав, що уряд піде далі та швидше, щоб допомогти українському уряду.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Остаточне рішення ще не прийнято і питання вивчається.

Також колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, після виступу президента України Володимира Зеленського в парламенті Великої Британії, наголосив на необхідності відправлення західних винищувачів українській армії.