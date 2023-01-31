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Велика Британія озвучила, скільки українських військових пройдуть навчання

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Велика Британія озвучила, скільки українських військових пройдуть навчання
Британці навчатимуть українських військових
фото:www.slovoidilo.ua

Британія готова продовжувати навчати українских солдатів. Цього року тренування пройдуть ще 40 тисяч військових ЗСУ

Британія продовжує відігравати важливу роль у оснащенні та навчанні українських військ. За словами Міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса  вже завершено навчання 10 тисяч українських військових, і є намір навчити ще 40 тисяч протягом 2023 року. Про це пише The Telegraph

 За словами представника міністра, Уоллес обіцяв, що «Великобританія працюватиме над тим, щоб українські військові могли максимізувати користь від нового озброєння, яке вони отримують».

У липні минулого року ще 10 тисяч бійців Збройних сил України (ЗСУ), які мали пройти тритижневу підготовку у британських офіцерів, провели тренування на базі у Манчестері. Тодішній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон під час одного з візитів до Києва пропонував розпочати нову програму підготовки українських військових за межами країни. До неї зокрема входило навчання стрільбі.

Нагадаємо,  70 австралійських військових найближчими днями вирушать до Великої Британії для навчання українських військовослужбовців.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що австралійські військові інструктори відіграватимуть життєво важливу роль і допоможуть Україні вистояти у боротьбі проти Росії.

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Теги: міністр військові навчання озброєння Борис Джонсон

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