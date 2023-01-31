Велика Британія озвучила, скільки українських військових пройдуть навчання

Британія готова продовжувати навчати українских солдатів. Цього року тренування пройдуть ще 40 тисяч військових ЗСУ

Британія продовжує відігравати важливу роль у оснащенні та навчанні українських військ. За словами Міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса вже завершено навчання 10 тисяч українських військових, і є намір навчити ще 40 тисяч протягом 2023 року. Про це пише The Telegraph.

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За словами представника міністра, Уоллес обіцяв, що «Великобританія працюватиме над тим, щоб українські військові могли максимізувати користь від нового озброєння, яке вони отримують».

У липні минулого року ще 10 тисяч бійців Збройних сил України (ЗСУ), які мали пройти тритижневу підготовку у британських офіцерів, провели тренування на базі у Манчестері. Тодішній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон під час одного з візитів до Києва пропонував розпочати нову програму підготовки українських військових за межами країни. До неї зокрема входило навчання стрільбі.

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Нагадаємо, 70 австралійських військових найближчими днями вирушать до Великої Британії для навчання українських військовослужбовців.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що австралійські військові інструктори відіграватимуть життєво важливу роль і допоможуть Україні вистояти у боротьбі проти Росії.