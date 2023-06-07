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Британію у підтримці України не зупинять погрози Кремля – глава МЗС Клеверлі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британію у підтримці України не зупинять погрози Кремля – глава МЗС Клеверлі
фото: Reuters

Джеймс Клеверлі: «Ми ухвалили свідоме рішення, що не можемо дозволити ескалації риторики або брязкання зброєю з боку Путіна»  

Велика Британія не збирається зупиняти військову підтримку України навіть після погроз РФ. Про це заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі у коментарі AFP.

Міністр запевнив, що Британію не зупинить «брязкання зброєю» з боку Росії, яка погрожує через постачання західної зброї в Україну.

«Ми ухвалили свідоме рішення, що не можемо дозволити ескалації риторики або брязкання зброєю з боку Володимира Путіна чи Кремля утримати нас від правильних дій», – підкреслив голова британського МЗС.

Він додав, що з успіхами України на полі бою Кремль буде «регулярніше й гучніше» обурюватись, і до цього потрібно бути готовим.    

Нагадаємо, 5 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Під час зустрічі Зеленський та Клеверлі обговорили важливі актуальні питання очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі. 

Як повідомлялося, Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності. Це на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, які були анонсовані раніше.

Теги: міністр Велика Британія Володимир Зеленський президент погрози військова техніка

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