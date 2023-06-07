Британію у підтримці України не зупинять погрози Кремля – глава МЗС Клеверлі

Джеймс Клеверлі: «Ми ухвалили свідоме рішення, що не можемо дозволити ескалації риторики або брязкання зброєю з боку Путіна»

Велика Британія не збирається зупиняти військову підтримку України навіть після погроз РФ. Про це заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі у коментарі AFP.

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Міністр запевнив, що Британію не зупинить «брязкання зброєю» з боку Росії, яка погрожує через постачання західної зброї в Україну.

«Ми ухвалили свідоме рішення, що не можемо дозволити ескалації риторики або брязкання зброєю з боку Володимира Путіна чи Кремля утримати нас від правильних дій», – підкреслив голова британського МЗС.

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Він додав, що з успіхами України на полі бою Кремль буде «регулярніше й гучніше» обурюватись, і до цього потрібно бути готовим.

Нагадаємо, 5 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Під час зустрічі Зеленський та Клеверлі обговорили важливі актуальні питання очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі.

Як повідомлялося, Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності. Це на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, які були анонсовані раніше.