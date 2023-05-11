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«Хочете жити – біжіть»: у Росії хакери запустили звернення Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Хочете жити – біжіть»: у Росії хакери запустили звернення Зеленського
фото: Офіс президента

Спочатку прозвучав сигнал повітряної тривоги, далі Зеленський закликав росіян рятувати своє життя

У Росії хакери зламали доступ до веб-камер з динаміком у публічних місцях та запустили звернення Зеленського. Відповідне відео з'явилося у соцмережах. 

Спочатку прозвучав сигнал повітряної тривоги, далі Зеленський закликав росіян рятувати своє життя. Після чого прозвучала пісня «Ой у лузі червона калина...». «Хочете жити – біжіть, у вас і так все забрали», – звернувся президент України до росіян 

На відео видно спантеличених людей.

Нагадаємо, хакери зламали російську телетрансляцію параду у Москві 9 травня. Завдяки зусиллям небайдужих, російські військові крокували по Червоній площі під слова «Слава Україні». 

Теги: військові президент пісня відео Червона калина хакер росія

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