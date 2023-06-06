ЗСУ готові до рішучих дій, наслідки підриву дамби: Зеленський зібрав засідання Ставки

Глава держави заслухав доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС

Підрив дамби Каховської ГЕС не вплинуло на спроможність України деокуповувати власні території. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

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«Доповіді військового командування. Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність – максимальна» – зазначив Зеленський.

Глава держави зазначив, що заслухав доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС. «Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території», – написав Зеленський.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Росія спричинила найбільшу рукотворну екологічна катастрофу в Європі за десятки років, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Під водою опинилися 80 міст і сіл.

Сьогодні, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.