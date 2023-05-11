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Зеленський припустив, коли ЗСУ переможуть Росію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський припустив, коли ЗСУ переможуть Росію
фото скріншот відео

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці можуть перемогти у війні проти Росії ще до президентських виборів у США. Про це глава держави сказав в інтерв'ю BBC, відповідаючи на питання щодо можливості втрати підтримки США, якщо президента Джо Байдена не буде переобрано у 2024 році.

За словами Зеленського, Україна все ще користується двопартійною підтримкою в Конгресі США.

«Хто знає, де ми будемо? Я вірю, що до того часу ми переможемо», – зазначив Зеленський.

Зазначимо, що президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Нагадаємо, спікер Об'єднаного комітету начальників штабів, полковник Дейв Батлер  повідомив, що США надаватимуть підтримку Україні незалежно від успіху майбутнього контрнаступу. На думку Батлера, російські військові будуть здивовані, коли Сили оборони України пустять у хід отриману від союзників техніку та використають здобуті навички.

До відома, 9 травня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд. Пакет включатиме додаткові засоби ППО, ракети та радари до них, обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО в українську систему, а також 155-мм снаряди.

Теги: Володимир Зеленський війна вибори у США

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