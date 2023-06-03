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Путін злякався? У Кремлі не проводитимуть урочистості до Дня Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін злякався? У Кремлі не проводитимуть урочистості до Дня Росії
В адміністрації Путіна немає планів щодо урочистого прийому в Кремлі на День Росії
фото з відкритих джерел

Прийом у Кремлі 12 червня проводили щорічно

Цього року президент-диктатор РФ Володимир Путін не буде проводити традиційний Кремлі з нагоди Дня Росії 12 червня. Урочистості відбувалися щорічно. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомили російські ЗМІ.

За його словами,в адміністрації глави держави немає планів щодо урочистого прийому в Кремлі на День Росії. Але цього дня Володимир Путін вручатиме державні премії. Їх отримають діячі в галузі науки, культури та мистецтва.

Раніше стало відомо, що Путін передумав їхати на церемонію інавгурації переобраного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Росію на церемонії представлятиме спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін через своє постійне бажання щось демонструвати світові більше схожий на фотомодель, аніж на лідера держави.

Також Зеленський назвав російського диктатора слабкою людиною та загнаним звіром, що намагається показати силу залякуючи світ ядерною зброєю.

Теги: путін Володимир Зеленський президент диктатор Дмитро Пєсков

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