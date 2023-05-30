Сунак поїде до Байдена домовлятися про військову допомогу для України
Сунак здійснить свій перший офіційний візит до Вашингтона на посаді прем'єра
Прем’єр Великої Британії Ріші Сунак наступного тижня проведе переговори із Джо Байденом у Вашингтоні: вони обговорять, зокрема, подальші постачання військової допомоги для України. Про це йдеться у заяві представника прем'єр-міністра Британії, передає Reuters.
«Сунак буде у Вашингтоні в середу і четвер наступного тижня для зустрічей з Байденом, членами конгресу та бізнес-лідерами США», – йдеться у заяві.
Зазначається, що Сунак здійснить свій перший офіційний візит до Вашингтона з того часу, як у жовтні був призначений прем'єр-міністром. Він хоче налагодити відносини зі США після того, як вони були напруженими через вихід Великобританії з Європейського Союзу у 2020 році.
Представник прем'єр-міністра Великої Британії додав, що лідери країн матимуть можливість обговорити різні питання, включаючи і підтримку України.
Нагадаємо, раніше Сунак заявив, що Захід готовий роками підтримувати Україну.
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