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«Бавовна» в Бердянську та РФ, зустріч Зеленського з лідерами «Великої сімки»: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Бавовна» в Бердянську та РФ, зустріч Зеленського з лідерами «Великої сімки»: головне за ніч
У Бєлгородській області РФ спалахнув полігон для твердих побутових відходів
фото: скриншот відео

Росіяни заявили про обстріл Бєлгородської області

Цієї ночі у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, а також у Бєлгородській області РФ було гучно. На околицях російського Шебекіно виникла пожежа. Тим часом Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади на саміті «Великої сімки» і сьогодні ж має зустрітися з президентом США Джо Байденом. Тим часом Путін оголосив про повне захоплення Бахмута і пообіцяв «вагнерівцям» нагороди. «Главком» зібраву добірку ці та інші новини ночі проти 21 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

«Бавовна» в Бєлгородській області РФ

У ніч на 21 травня на околиці міста Шебекіно Бєлгородської області РФ сталася пожежа. Перед цим місцеві жителі заявили про обстріли Шебекінського округу. Про це пише Telegram-канал «Жесть Белгород».

За даними місцевих пабліків, жителям села Муром Шебекінського округу надходили СМС-сповіщення від влади про обстріл.

За повідомлення губернатора області, внаслідок обстрілу міста Шебекіно спалахнув полігон для твердих побутових відходів. Постраждалих немає.

Вибухи в Бердянську

У ніч проти 21 травня пролунала «бавовна» в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Також цю інформацію розповсюдив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. 

За свідченнями місцевих мешканців, вибухи прогриміли неподалік порту. На опублікованих фото видно задимлення й пожежі. Офіційних подробиць наразі немає.  

Зустрічі Зеленського на саміті G7

Сьогодні, 21 травня, президент США Джо Байден зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським у японській Хіросімі, щоб підкреслити беззаперечну підтримку України Сполученими Штатами. Про це повідомляє CNN.

Крім того, 21 травня Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо на саміті G7. Лідери країн обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, а особливу увагу приділили подальшій взаємодії у сфері безпеки та оборони.

Також Зеленський провів переговори з індонезійським колегою Джоко Відодо на саміті G7. Глава держави закликав президента Індонезії сприяти зусиллям України в поверненні незаконно депортованих Росією дітей.

Зі свого боку, Відодо привітав продовження Чорноморської зернової ініціативи. Сторони відзначили важливість її розширення.

Путін оголосив про повне захоплення Бахмута

Міноборони Росії заявило про нібито повне захоплення Бахмута. Путін привітав найманців приватної військової компанії «Вагнер» та анонсував державні нагороди. Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

Деталі нового пакету санкцій проти Росії від ЄС

Євросоюз збирається ввести санкції проти 90 компаній, які допомагали Росії обходити раніше введені проти неї економічні обмеження. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає ZDF.

Частина компаній, які підпадуть під заборону, зареєстрована в Китаї.

Теги: пожежа санкції путін переговори Володимир Зеленський вибух Бердянськ Джозеф Байден Джастін Трюдо

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