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    Економіка

    Велика Британія готова надати Україні ще понад $500 млн допомоги

    Джонсон: &laquo;Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну на кожному кроці&raquo;&nbsp;&nbsp; - Велика Британія готова надати Україні ще понад $500 млн допомоги
    Джонсон: «Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну на кожному кроці»  
    фото з відкритих джерел

    На саміті G7 Джонсон виступить із підтримкою України

    Велика Британія готова надати Україні ще $525 млн (що дорівнює понад мільярду грн), як гарантії для кредитування Світового банку пізніше цього року. Про це повідомляє Офіс премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

    «Велика Британія готова гарантувати Україні додаткові 429 мільйонів фунтів стерлінгів. Таким чином, загальна сума кредитних гарантій Великої Британії досягає 1,3 мільярда фунтів стерлінгів, що є частиною 1,5 мільярда фунтів стерлінгів гуманітарної підтримки України в цьому році», – ідеться у повідомленні.

    Велика Британія готова надати цю фінансову підтримку з огляду на побоювання українського уряду, що до осені фінансування може закінчитися, якщо Україна не отримає термінову допомогу.

    У заяві також ідеться, що на саміті G7 Джонсон виступить із підтримкою України.

    «Майбутні покоління будуть вражені та надихані справді героїчним українським опором проти варварства Путіна. Україна може перемогти і вона переможе. Але для цього їм потрібна наша підтримка. Зараз не час відмовлятися від України», – зазначив Джонсон.

    «Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що їхня безпека – це наша безпека, а їхня свобода – це наша свобода», – додав він.

    Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що G7 та НАТО не повинні підштовхувати Україну погоджуватися на невигідні умови миру.

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    Теги: росія окупанти війна Велика Британія фінансування Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Велика Британія готова надати Україні ще понад $500 млн допомоги