Джонсон назвав Путіна токсичним мачо. Кремль відповів у стилі «Сам дурень»

Якби президент Росії був жінкою, війни в Україні б не сталося

Борис Джонсон заявив, що Володимир Путін розпочав війну через внутрішню агресивність. Британський прем’єр у інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF пояснив причину агресії Володимира Путіна проти України психологічними проблемами, пов’язаними із образом мачо, який Путін підтримує протягом усього свого президентства.

«Якби Путін був жінкою (якою він, очевидно, не є), не думаю, що він розпочав би цю божевільну мачо-війну, яка зараз триває», – пояснив британський прем’єр.

Джонсон назвав те, що робить президент Росії в Україні – ідеальним прикладом токсичної маскулінності.

Путін відреагував на ці слова прем’єр-міністра Великої Британії через свого прессекретаря Дмитра Пєскова.

Пєсков не став коментувати звинувачення по суті, натомість перейшов на особистості. «Дідусь Фрейд за життя мріяв би про такий об'єкт для досліджень!» – заявив кремлівський речник на адресу самого Джонсона.

Нагадаємо, що Борис Джонсон неодноразово різко висловлювався на адресу Володимира Путіна. Так, у квітні британський прем’єр заявив, що вести переговори з Путіним – все одно що з крокодилом.

Також він наголосив європейським партнерам, що поступки російському президенту по Україні призведуть до катастрофи.