Джонсон спрогнозував, до чого призведуть поступки Путіну

Поступки може бути сприйнято як нагорода за необґрунтовану агресію

Спроби умиротворити РФ призведуть до катастрофи

Західні партнери повинні усвідомлювати, що поступки російському президенту Володимиру Путіну по Україні лише призведуть до катастрофи. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на слова офіційного представника уряду Британії, який процитував заяву прем'єра Бориса Джонсона британському кабінету міністрів.

«Ми не повинні дозволяти нікому вважати, що поступки (російському президенту – ред.) Путіну приведуть до чого-небудь, крім катастрофи. Оскільки це може бути сприйнято як нагорода за необґрунтовану агресію і підбадьорить не тільки Росію, але й і її союзників, що вплине на безпеку Великобританії і нашу економіку», – цитує він британського прем'єра.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Велика Британія готуватиме армію до війни в Європі. Новий глава збройних сил Великої Британії хоче створити армію, здатну перемогти РФ.

Крім того, Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні. Британський прем'єр-міністр каже, що президент Путін не зупиниться, тому потрібно прийняти певні рішення.

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