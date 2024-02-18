Британська розвідка: Соколова усунуто з поста командувача Чорноморського флоту РФ
Віцеадмірал Сергій Пінчук, скоріш за все, обійматиме посаду виконувача обов'язків командувача Чорноморського флоту до завершення внутрішнього розслідування щодо потоплення «Цезаря Кунікова»
РФ, імовірно, зняла з посади командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова після того, як Збройні сили України знищили російський десантний корабель «Цезар Куніков». Про це йдеться в новому звіті розвідки міноборони Британії.
За даними розвідників, 15 лютого російські воєнкори повідомили про те, що командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова начебто було знято з посади.
«Проводячи аналогію з його попередником Ігорем Осиповим, можна припустити, що це, швидше за все, є результатом успіху України в потопленні різних кораблів під його командуванням. Стиль керівництва Соколова також міг зіграти певну роль у його звільненні», – припускає розвідка Британії.
Міноборони Росії наразі офіційно не підтвердило інформацію про відставку адмірала.
Ймовірно, як сказано у звіті, Соколова замінили віцеадміралом Сергієм Пінчуком, який обійматиме посаду виконувача обов'язків командувача Чорноморського флоту до завершення внутрішнього розслідування щодо потоплення «Цезаря Кунікова».
Нагадаємо, що 14 лютого в Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». У результаті атаки судно затонуло.
До слова, у Держдепартаменті США відзначили, що дії Сил оборони України по завданню ударів по російському Чорноморському флоту, зокрема знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков», суттєво обмежили можливості росіян в акваторії Чорного моря.
Як повідомлялося, в Росії приховують інформацію щодо втрат серед екіпажу великого десантного корабля «Цезар Куніков», знищеного українськими силами 14 лютого. За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, переважна частина екіпажу «Цезаря Кунікова», скоріш за все, загинула.
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