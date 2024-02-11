Росія зменшила кількість ракетоносіїв у морі: ЗСУ оцінили загрозу

Сумарний залп крилатих ракет «Калібр» може сягати 16 ракет

Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі два надводні ракетоносії. Про це повідомили Сил оборони півдня України в Telegram.

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Станом на 11:00 у Чорному морі розміщуються два надводні ракетоносії ворога. Сумарний залп крилатих ракет «Калібр» може сягати 16 ракет.

«Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно», – закликали оборонці.

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Нагадаємо, що ще вранці 11 лютого Росія тримала в Чорному морі чотири кораблі, які є носіями «Калібрів». Загальний залп міг сягати до 32 крилатих ракет.

До слова, в ніч на 11 лютого російські окупанти спрямували на Україну 45 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи знищено 40 із них.

Як повідомлялося, в ніч на 11 лютого в Київській області та на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони. Українські захисники на Київщині збили всі ворожі цілі.

Триває 718-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.