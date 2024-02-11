Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія зменшила кількість ракетоносіїв у морі: ЗСУ оцінили загрозу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія зменшила кількість ракетоносіїв у морі: ЗСУ оцінили загрозу
Сили оборони попередили про надзвичайно високий рівень ракетної загрози
фото: Reuters (ілюстративне)

Сумарний залп крилатих ракет «Калібр» може сягати 16 ракет

Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі два надводні ракетоносії. Про це повідомили Сил оборони півдня України в Telegram.

Станом на 11:00 у Чорному морі розміщуються два надводні ракетоносії ворога. Сумарний залп крилатих ракет «Калібр» може сягати 16 ракет.

«Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно», – закликали оборонці.

Нагадаємо, що ще вранці 11 лютого Росія тримала в Чорному морі чотири кораблі, які є носіями «Калібрів». Загальний залп міг сягати до 32 крилатих ракет. 

До слова, в ніч на 11 лютого російські окупанти спрямували на Україну 45 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи знищено 40 із них.

Як повідомлялося, в ніч на 11 лютого в Київській області та на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони. Українські захисники на Київщині збили всі ворожі цілі.

Триває 718-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

Теги: Чорне море корабель російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уражений «Новочеркаськ» був збудований у Польщі за часів СРСР та введений у стрій в 1987 році
Знищення «Новочеркаська» у Феодосії: Росія вперше офіційно підтвердила загибель моряка
30 сiчня, 14:25
Кораблю HMS Diamond уже доводилося протистояти хуситам
Хусити атакували військовий корабель Британії
28 сiчня, 16:43
ЗСУ повідомили, скільки носіїв «калібрів» Росія тримає у Чорному морі
ЗСУ повідомили, скільки носіїв «калібрів» Росія тримає у Чорному морі
26 сiчня, 09:31

Події в Україні

Ігнат розповів, як фото F-16 із українськими знаками змусило росіян понервувати
Ігнат розповів, як фото F-16 із українськими знаками змусило росіян понервувати
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
Росія зменшила кількість ракетоносіїв у морі: ЗСУ оцінили загрозу
Росія зменшила кількість ракетоносіїв у морі: ЗСУ оцінили загрозу
У росіян з'явилися Starlink. Розвідка оприлюднила перехоплення розмови
У росіян з'явилися Starlink. Розвідка оприлюднила перехоплення розмови
Військові пояснили, що буде в разі оточення окупантами Авдіївки
Військові пояснили, що буде в разі оточення окупантами Авдіївки
Росія значно збільшила кількість носіїв «Калібрів» у Чорному морі
Росія значно збільшила кількість носіїв «Калібрів» у Чорному морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
30K
Путін не зміг приховати судому під час інтерв'ю Карлсону
28K
Безугла опублікувала пост про оборону Києва і збурила мережу
25K
Путін хотів створити образ крутого світового лідера. Що вийшло насправді
6086
Трамп закликав не надавати допомогу Україні
6041
«Приват24» призупинить роботу: коли і чому

Новини

Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Сьогодні, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Сьогодні, 00:35
Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:52
Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого
Вчора, 05:20
Китайський Новий рік. Які свята відзначають 10 лютого
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua