Знищення корабля «Цезар Куніков»: яка доля спіткала екіпаж

Після ураження корабля «Цезар Куніков» деяких моряків діставали просто з води

Після влучання у ворожий десантний корабель рятувальна операція тривала приблизно добу, погодні умови були не на користь окупантів

Переважна частина екіпажу підбитого великого десантного корабля РФ «Цезар Куніков», скоріш за все, загинула. «Швидкі» забирали російських моряків із берега, але в якому стані – точно сказати важко. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

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Представник ВМС пояснив, що корабель без екіпажу в море не ходить. Відповідно, на борту російського десантного корабля «Цезар Куніков» були окупанти.

«Враховуючи умови погоди, час доби – було темно, висока ймовірність, що велика частина екіпажу загинула. «Швидкі» забирали їх з берега, але в якому стані – сказати важко», – зазначив Плетенчук.

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За його даними, рятувальну операцію, яка тривала майже добу, окупанти розпочали одразу після ураження корабля. Деяких моряків діставали з води.

«На відео навіть не бачили рятувальних засобів... Скоріше за все ці моряки опинилися просто у воді», – припустив речник.

Нагадаємо, що 14 лютого в Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». У результаті атаки судно затонуло.

До слова, у Держдепартаменті США відзначили, що дії Сил оборони України по завданню ударів по російському Чорноморському флоту, зокрема знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков», суттєво обмежили можливості росіян в акваторії Чорного моря.

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Як повідомлялося, в Росії приховують інформацію щодо втрат серед екіпажу великого десантного корабля «Цезар Куніков», знищеного українськими силами 14 лютого.