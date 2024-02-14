ЗСУ назвали кількість моряків, які могли перебувати на знищеному кораблі РФ

Екіпаж у майже 90 моряків мав бути на борту корабля «Цезар Куніков»

Очевидно, що якщо корабель перебував у морі, то екіпаж був на борту

Після знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ «Цезар Куніков» пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net.

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«Станом на зараз верифікованої інформації щодо цього немає, маємо лише інформацію, що пошукова операція успіхом не завершилася» – зазначив він.

Плетенчук зазначив, що хоч інформація щодо кількості моряків, які перебували на борту станом на зараз відсутня, проте можна бути впевненими, що «якщо він був у морі – значить екіпаж був на борту».

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«Скоріше за все – відповідно до штатної чисельності, а це майже 90 моряків. Тому в принципі втрати серед особового складу мають бути суттєвими, але поки що кількість ми підтвердити не готові» – наголосив речник ВМС.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що цієї ночі Сили оборони разом з бійцями Головного управління розвідки Міноборони знищили великий десантний корабель Російської Федерації «Цезар Куніков».

У момент ураження корабель перебував в територіальних водах України – поблизу Алупки.

Також відомо, що на початку повномасштабного вторгнення у Чорному морі перебувало 13 великих десантних кораблів РФ. Зараз їх залишилося п’ять.