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ЗСУ назвали кількість моряків, які могли перебувати на знищеному кораблі РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ назвали кількість моряків, які могли перебувати на знищеному кораблі РФ
Екіпаж у майже 90 моряків мав бути на борту корабля «Цезар Куніков»
фото ілюстративне

Очевидно, що якщо корабель перебував у морі, то екіпаж був на борту

Після знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ «Цезар Куніков» пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net.

«Станом на зараз верифікованої інформації щодо цього немає, маємо лише інформацію, що пошукова операція успіхом не завершилася» – зазначив він.

Плетенчук зазначив, що хоч інформація щодо кількості моряків, які перебували на борту станом на зараз відсутня, проте можна бути впевненими, що «якщо він був у морі – значить екіпаж був на борту».

«Скоріше за все – відповідно до штатної чисельності, а це майже 90 моряків. Тому в принципі втрати серед особового складу мають бути суттєвими, але поки що кількість ми підтвердити не готові» – наголосив речник ВМС. 

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що цієї ночі Сили оборони разом з бійцями Головного управління розвідки Міноборони знищили великий десантний корабель Російської Федерації «Цезар Куніков».

У момент ураження корабель перебував в територіальних водах України – поблизу Алупки.

Також відомо, що на початку повномасштабного вторгнення у Чорному морі перебувало 13 великих десантних кораблів РФ. Зараз їх залишилося п’ять.

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Теги: корабель війна Чорне море

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