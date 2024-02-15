Британська розвідка повідомила, які наслідки матиме втрата «Цезара Кунікова» для РФ

Втрата судна «Цезар Куніков» ще більше ускладнить обмежені російські ресурси, доступні в Чорному морі

Втрата великого десантного корабля «Цезар Куніков» зробить логістичний ланцюг Чорноморського флоту РФ вразливим до атак та помітно вплине на логістику в Чорному морі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

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Розвідка зауважила, що «Цезар Куніков» відігравав важливу роль у логістичному забезпеченні Чорноморського флоту та російської війни в цілому.

Як зазначило відомство, втрата судна майже напевно ще більше ускладнить обмежені російські ресурси, доступні в Чорному морі, і зробить логістичний ланцюг Чорноморського флоту РФ вразливим до атак. Це також ще більше зменшує резерви для підтримки логістичних перевезень між материковою Росією і Кримським півостровом, коли Керченський міст буде закритий.

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«Винахідливість України, ймовірно, стримує Росію від вільних дій у західній частині Чорного моря і дозволяє Україні перехопити морський потенціал у Росії», – каже розвідка.

Нагадаємо, зранку у середу, 14 лютого, у Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.

До слова, у Держдепартаменті США відзначили, що дії Сил оборони України по завданню ударів по російському Чорноморському флоту, зокрема сьогоднішнє знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков», суттєво обмежили можливості росіян в акваторії Чорного моря.