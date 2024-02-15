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Британська розвідка повідомила, які наслідки матиме втрата «Цезара Кунікова» для РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, які наслідки матиме втрата «Цезара Кунікова» для РФ
Розвідка Британії стверджує, втрата корабля зробить логістичний ланцюг Чорноморського флоту РФ вразливим до атак
фото з відкритих джерел

Втрата судна «Цезар Куніков» ще більше ускладнить обмежені російські ресурси, доступні в Чорному морі

Втрата великого десантного корабля «Цезар Куніков» зробить логістичний ланцюг Чорноморського флоту РФ вразливим до атак та помітно вплине на логістику в Чорному морі. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Розвідка зауважила, що «Цезар Куніков» відігравав важливу роль у логістичному забезпеченні Чорноморського флоту та російської війни в цілому.

Як зазначило відомство, втрата судна майже напевно ще більше ускладнить обмежені російські ресурси, доступні в Чорному морі, і зробить логістичний ланцюг Чорноморського флоту РФ вразливим до атак. Це також ще більше зменшує резерви для підтримки логістичних перевезень між материковою Росією і Кримським півостровом, коли Керченський міст буде закритий.

«Винахідливість України, ймовірно, стримує Росію від вільних дій у західній частині Чорного моря і дозволяє Україні перехопити морський потенціал у Росії», – каже розвідка.

Нагадаємо, зранку у середу, 14 лютого, у Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.

До слова, у Держдепартаменті США відзначили, що дії Сил оборони України по завданню ударів по російському Чорноморському флоту, зокрема сьогоднішнє знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков», суттєво обмежили можливості росіян в акваторії Чорного моря.

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Теги: корабель війна Крим флот РФ росія

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