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У Чорному морі знищено російський десантний корабель – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Чорному морі знищено російський десантний корабель – ЗМІ
Російський десантний корабель проєкту 775 базується у Севастополі
фото з відкритих джерел

Великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.

Сьогодні зранку, 14 лютого, у Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Про це повідомило джерело в Головному управління розвідки Міноборони у коментарі «Українській правді».

Як зазначається, це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.

«Цезар Куніков» (до 10 травня 1989 р. «БДК-64») – російський десантний корабель проєкту 775. Базується у Севастополі. Брав участь в операції KFOR в Косово (1999 рік), російсько-грузинській війні (2008 рік), здійснював забезпечення сирійської армії (операція «Сирійський експрес», 2015 рік).

Нагадаємо, уранці 14 лютого біля берегів тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, у морі видно дим. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів. Зазначається, що в морі помітна активність відразу кількох кораблів, поряд з ними видно підводний човен. Найгучніше вибухи були чутні у Сімеїзі та селища Кацівелі.

Раніше повідомлялося, що 13 лютого, у тимчасово окупованому Криму на аеродромі «Саки» сталася пожежа. Про це свідчать знімки супутників NASA, які зняли «критичні» точки Новофедорівки з космосу. Їх оцінила моніторингова група «Кримський вітер».

Теги: розвідка безпілотник Чорне море корабель Крим

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