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Знищення «Цезара Кунікова»: ГУР оприлюднило відео спецоперації

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Знищення «Цезара Кунікова»: ГУР оприлюднило відео спецоперації
Корабель затонув в результаті отримання критичних пробоїн по лівому борту
фото: скріншот відео

Судно пішло на дно після атаки ударними морськими дронами Magura V5

Головне управління розвідки Міноборони показало відео знищення великого десантного корабля РФ «Цезара Кунікова», який пішов на дно сьогодні, 14 лютого.

«Успішну місію здійснили спецпризначенці «Групи 13» ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами «Magura V5» біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка», – йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідники повідомили, що корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути, та додали, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Нагадаємо, уранці 14 лютого біля берегів тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, у морі видно дим. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів. Зазначається, що в морі помітна активність відразу кількох кораблів, поряд з ними видно підводний човен. Найгучніше вибухи були чутні у Сімеїзі та селища Кацівелі.

Згодом джерело в Головному управління розвідки Міноборони у коментарі «Українській правді», що у Чорному морі дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Як зазначається, це була операція розвідки, в результаті якої судно затонуло.

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Теги: ГУР корабель Міноборони

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