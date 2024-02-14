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ЗСУ вразили «Цезара Кунікова» в особливу дату. Цікаве з історії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ЗСУ вразили «Цезара Кунікова» в особливу дату. Цікаве з історії
Великий десантний корабель «Цезар Куніков» було знищено в результаті спільної операції ЗСУ та ГУР
фото з відкритих джерел

Судно пішло на дно в той самий день, коли загинув радянський офіцер, на честь якого воно було назване

ЗСУ спільно з українською розвідкою у середу, 14 лютого, уразили великий десантний корабель РФ «Цезар Куніков». Ця дата стала особливою, адже пов’язана з радянським офіцером, на честь якого назвали судно.

Зокрема, радянський офіцер Цезар Львович Куніков помер саме 14 лютого 1943 року, за 81 рік до сьогоднішнього дня, коли на дно пішов названий на його честь десантний корабель РФ.

ЗСУ вразили «Цезара Кунікова» в особливу дату. Цікаве з історії фото 1

Варто додати, що проблеми у «Цезара Кунікова» розпочалися ще на початку повномасштабної війни. Зокрема, у квітні 2022 року ЗСУ знищили командира цього судна Олександра Чирву. Десантний корабель у березні того ж року отримав пошкодження в результаті удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ.

Великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" отримали пошкодження.

Нагадаємо, уранці 14 лютого біля берегів тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, у морі видно дим. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів. Зазначається, що в морі помітна активність відразу кількох кораблів, поряд з ними видно підводний човен. Найгучніше вибухи були чутні у Сімеїзі та селища Кацівелі.

Згодом джерело в Головному управління розвідки Міноборони у коментарі «Українській правді», що у Чорному морі дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Як зазначається, це була операція розвідки, в результаті якої судно затонуло.

Читайте також: Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського корабля «Цезар Куніков»
Теги: корабель росія Крим

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