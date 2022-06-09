Британське ЗМІ, підконтрольне сім’ї КДБшника, оббрехало ЗСУ

Британське ЗМІ, головним акціонером якого є росіянин, син радянського КДБшника Євген Лебедєв (на фото), опублікувало статтю, в якій налякало читачів величезними втратами української армії та серйозною перевагою армії російської

Інтернет-сайт The Independent написав про «величезну перевагу росіян» у техніці та боєприпасах

Британське онлайн-видання опублікувало статтю, у якій йшлося про багаторазову перевагу рашистських військ над Збройними силами.

Автор статті, зокрема, наголошував, що кількість артилерійського озброєння у росіян удвадцятеро перевищує українські ресурси, а за боєприпасами окупанти мають сорокаразову перевагу. І це, на думку видання, є причиною катастрофічних втрат у підрозділах Збройних сил України.

Хоча The Independent не зазначило джерела інформації (пояснивши, що має інформацію неназваних «західних розвідок»), частина українських ЗМІ передрукували інформацію про «перевагу росіян» та «великі втрати українців».

Втім, пізніше, вітчизняні сайти почали уточнювати, що інформація не є верифікованою, а також згадувати про російський слід серед власників видання.

Відомо, що 2010 року The Independent за символічну суму в 1 фунт стерлінгів придбав російський бізнесмен Олександр Лебедєв, який в радянські часи служив у КДБ (попередник російської Федеральної служби безпеки – ред.).

Пізніше головним акціонером компанії, яка володіє цим виданням, став син Олександра Лебедєва Євген. У його власності – 41% акцій The Independent.

Нагадаємо, що це далеко не перша російська провокація у європейських ЗМІ. Так, днями у німецьких медіа з’явився коментар відставного офіцера Ральфа Тіля, який заявив, буцімто має інформацію про те, що «українська мафія продає західну зброю на чорному ринку».

Нардеп Микита Потураєв пояснив, що подібні фейки можуть з’являтися і у медіа, які не пов’язані напряму із Росією, але є підконтрольними певним політичним колам, що традиційно сповідують політику домовленостей з Росією.