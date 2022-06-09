Росія розганяє черговий фейк про «українську ядерну зброю»

Росіяни видають за правду «новину» із сатиричного видання

Росіяни поширюють фейк про те, що Сполучені Штати Америки нібито «помилково надали Україні дві тактичні ядерні ракети». Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У російському сегменті соцмереж зазначають, що це сталося нібито через помилку «Метью Ковальчука», працівника складу американської авіабази, за що його тепер нібито покарає Пентагон.

Насправді ж, як пише Myth Detector, першоджерелом «новини» було російське сатиричне видання panorama.pub. А у panorama.pub попереджають, що опубліковані на ресурсі новини – це не правда, а «гротескна пародія на реальність».

Додамо, що раніше російська пропаганда уже заявляла, що Україна накопичила величезні запаси урану та плутонію на Запорізькій атомній електростанції для створення ядерної бомби.