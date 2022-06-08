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    Політика

    Україна дасть відповідь жалюгідному фейку про «продаж зброї», – Потураєв

    Україна відповість на черговий російський фейк, а антиукраїнська пропаганда Кремля виглядає жалюгідно, упевнений нардеп Микита Потураєв - Україна дасть відповідь жалюгідному фейку про «продаж зброї», – Потураєв
    Україна відповість на черговий російський фейк, а антиукраїнська пропаганда Кремля виглядає жалюгідно, упевнений нардеп Микита Потураєв

    Поки що спроби російської пропаганди очорнити Україну виглядають жалюгідно

    Україна може і має можливість спростувати черговий російський фейк, про «українську мафію, яка продає західну зброю». Про це заявив у коментарі «Главкому» голова парламентського комітету гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

    За його словами, у нас «є чим відповідати, є багато людей, які готові на ці закиди відповідати». Потураєв запевнив, що ця протидія уже розпочалася. В цілому ж, за словами нардепа, такі спроби російської пропаганди виглядають достатньо жалюгідно.

    Голова комітету інформполітики упевнений, що жодного інформаційного зламу у Європі немає, мають місце лише намагання Росії підірвати єдність союзників України.

    Втім, зазначив Потураєв, «на Заході дійсно є певні політичні кола, зокрема, лівого спрямування, які традиційно сповідують політику домовленостей з Росією». Саме в цих колах і народилася ідея поступок для Росії, аби відірвати її від Китаю.

    В цілому ж, у антиукраїнській пропаганді Кремля, спрямованій на Євросоюз,немає нічого нового. «Ми готові були до того, що рано чи пізно такі заяви почнуть з’являтися, тому у нас заздалегідь була готова база аргументів проти них», – запевнив народний депутат.

    Микита Потураєв заявив, що Україна вдало попрацювала на цьому фронті – як на рівні представників держави, так і серед симпатиків України за кордоном. Головне ж, на думку голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, це знати, звідки Росія завдасть чергового інформаційного удару. «Ми знаємо і постійно це моніторимо. І на рівні державних центрів, і на рівні громадських організацій», – зазначив депутат.

    Нагадаємо, що днями німецький полковник у відставці Ральф Тіль заявив, мовляв, українська мафія продає західну зброю на чорному ринку, тому, мовляв, Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС, але не більше, оскільки вона є дуже корумпованою.

    Цитати із заяви відставного офіцера бундесверу підхопили та роз тиражували європейські та російські ЗМІ.

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що ця заява німецького відставника є стовідсотково російським вкидом –а Україна навчилася досить успішно їм протидіяти.

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    Теги: ЄС росія пропаганда Україна Микита Потураєв
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    Україна дасть відповідь жалюгідному фейку про «продаж зброї», – Потураєв