Росія закрила транзит нафти з Казахстану до Європи

Казахстан має великі запаси нафти, але немає виходу до морів, окрім Каспійського

Морський термінал «Каспійського трубопровідного консорціуму» призупинить свою діяльність

Російський суд закрив важливий термінал для експорту нафти з Казахстану до Європи. Про це пише «Інтерфакс».

«Каспійський трубопровідний консорціум» (КТК) за рішенням Приморського районного суду Новоросійська призупинить діяльність морського термінала на 30 діб.

Причиною такого рішення стали порушення, нібито виявлені Роскомнаглядом під час оцінки технічного стану небезпечних виробничих об'єктів та дотримання екологічних вимог під час їх експлуатації.

КТК – основний експортний маршрут для казахстанської нафти, на неї припадає понад 80% від обсягів, що прокачуються трубопроводом. Потужність трубопроводу – 67 млн тонн нафти на рік.

Казахстан має великі запаси нафти, але немає виходу до морів, окрім Каспійського. Нафта експортується з Казахстану через термінал у Новоросійську на Чорному морі.

Як відомо, нещодавно між Росією та Казахстаном виникли розбіжності через війну в Україні. Зокрема, казахський президент Касим-Жомарт Токаєв заявив, що навряд чи визнає незалежність так званих «ДНР» та «ЛНР».

Як повідомлялося, Казахстан не відмовляється від союзницьких зобов’язань щодо Росії, але зважає на санкції Заходу проти країни-агресора.

Нагадаємо, що ще на початку квітня Казахстан назвав російське вторгнення до України війною.

Токаєв тоді заявив, що казахська влада поважає територіальну цілісність України, як і переважна більшість країн світу. Тому «ДНР» та «ЛНР» Казахстан також не визнав.