Представники ПЦУ й УПЦ провели зустріч у Києві (фото)

Зустріч духовенства пройшла на території Софії Київської

Учора, 5 липня, представники Православної Церкви України та Української Православної Церкви провели зустріч на території Софії Київської. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко

«Крига зрушила! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Вчора, у день пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви

Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім – наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч – це початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України», – заявив Ткаченко.

Міністр не повідомив про результати зустрічі.

Він зазначив, що Міністерство культури та інформаційної політики України і Державна служба України з етнополітики та свободи совісті будуть всіляко сприяти церковній єдності.

Як повідомлялося раніше, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звернувся президента України Володимира Зеленського з закликом ініціювати об’єднавчі процеси в українському православ’ї.

Читайте також: