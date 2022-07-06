Глобальний ринок газу: Катар активно заміняє Росію

Вплив держави Перської затоки на міжнародні енергетичні потоки починає зростати

Війна Росії проти України дозволила Катару посилити свої позиції на газовому ринку. Неросійське блакитне паливо має попит і це дає можливість їх конкуренту переманити покупців.

Про це повідомляє видання Financial Times. Катар завоював важливу роль на світових товарних ринках з того часу, як понад два десятиліття тому вперше почав експортувати скраплений природний газ.

«Тепер, після вторгнення Росії в Україну і низки угод з розробки нового газового родовища, вплив цієї держави Перської затоки на міжнародні енергетичні потоки ще більше зросте. Найбільшими у світі міжнародними нафтовими компаніями для розробки великого проєкту вартістю 29 мільярдів доларів», – повідомляє видання.

Проєкт спрямований на збільшення щорічних експортних потужностей Катару з 77 млн тонн до 110 млн тонн до 2026 року, що допоможе йому випередити Австралію та стати другим за величиною виробником палива після США.

Угоди з Shell, ExxonMobil та ConocoPhilips зі США, французької TotalEnergies та італійської Eni готувалися роками, а не результатом поспіху з альтернативними джерелами енергії після війни Росії проти України.

Однак той факт, що великі західні енергетичні компанії так прагнули приєднатися до проєкту, свідчить про значення Катара, що зростає, як газової наддержави. «Стрибок попиту на неросійський газ створює новий ландшафт», – сказала Керол Нахле, виконавчий директор консалтингової фірми Crystol Energy.

Лео Кабуш, аналітик Energy Aspects, сказав, що географічне розташування Катару робить його більш відповідним, ніж США, для постачання до Європи та Азії.

Повідомлялося також, що «Газпром» видворять із найбільшого газового сховища Австрії.

Нагадаємо, Міністерство енергетики Росії припинило надання інформації про видобуток і продаж викопних природних ресурсів.

Раніше російський «Газпром» повідомив, що з 21 по 28 червня не транспортуватиме газ через «Турецький потік». Росія заявляє, що транспортування газу обома нитками газопроводу «Турецький потік» призупиняється на період до 28 червня нібито для проведення планових профілактичних робіт.

За даними ЗМІ, скорочення поставок природного газу з Росії змушує європейські комунальні підприємства використовувати запаси, які зазвичай використовуються в пік зимового сезону.

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