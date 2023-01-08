«Вирок путінським військовим». Арестович дав прогноз щодо контрнаступу ЗСУ

Арестович вважає, що певний час військові ЗСУ будуть змушені знову сидіти в обороні, відбиваючи ворожі навали

Росія має намір кинути на фронт сотні тисяч мобілізованих для чергового наступу на Україну. Проте не зможе досягти успіху через стійкість оборони ЗСУ. Про це повідомив радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

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Арестович звернув увагу, що країна-агресор скоро може зіткнутися з гострим дефіцитом снарядів, таким чином буде не в змозі влаштовувати «вогняний вал» при своїх атаках, як це було, зокрема, при захопленні окупантами Сєвєродонецька та Лисичанська.

«Тепер вони беруть піхотою... І ми розуміємо, які перспективи наступу, в якому 200 тисяч солдатів, хай 300 тисяч, нехай навіть 500 тисяч повзуть на супротивника, що добре окопався або обороняється, насиченого сучасною західною зброєю. Це вирок путінським військовим планам і Путіну як політичній фігурі», – зазначив він.

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При цьому радник ОП зазначив, що певний час військові ЗСУ будуть змушені знову сидіти в обороні, відбиваючи ворожі навали. Проте Сили оборони України зможуть перейти у масштабний контрнаступ до початку літа

«Але приблизно з травня по липень відкриється вікно можливостей для походу в контрнаступ, порівняно з яким Харківська операція може здатися для противника дитячим садком», – каже Арестович.

За його словами, зараз фіксується зміна характеру постачання військової допомоги для України з боку країн Заходу. У цьому контексті Арестович згадав великий пакет допомоги від США, який було виділено «виходячи з особливостей бойових дій наступних кілька місяців», а також допомогу з різних країн Європи.

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Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується мобілізувати ще до 500 тис. військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тис., які були призвані у жовтні.

Крім того, радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які є варіанти нового вторгнення Росії на територію України.

Також розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси.