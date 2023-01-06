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Терорист Стрєлков відкрито заявив, що Путіна чекає Гаага

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Терорист Стрєлков відкрито заявив, що Путіна чекає Гаага
фото з відкритих джерел

Російський пропагандист розкритикував диктатора й заявив про Гаазький трибунал

За прогнозами терориста та воєнного злочинця Ігоря Гіркіна-Стрєлкова російські війська навряд чи захоплять Мар'їнку на Донеччині, до того ж він переконаний, що президент РФ Володимир Путін зробив рішучий крок до поразки й капітуляції. Про це пропагандист написав у власному Telegram-каналі.

Стрєлков відреагував на заяву радника голови Банкової Подоляка щодо відсутності в України намірів йти на перемир'я з країною-агресором. Спершу воєнний злочинець засумнівався у взятті окупантами Мар'їнки, хоча напередодні він був переконаний в успішному завершенні штурму міста російськими війська. Якщо ж армія РФ дійсно припинить вогонь, то ЗСУ укріплять позиції та посилять гарнізон.

Також пропагандист вилаяв Путіна, звинувативши його у поразці та капітуляції. Тож попереду у росіян тільки Гаазький трибунал.

Владимир Владимирович сделал настолько смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции в текущей войне, каких еще не было за минувшие 10,5 месяцев т.н. «‎СВО». Гаага аплодирует и начинает готовить камеру.

Стрєлков іронічно додав, що російським військовим сподобається таке рішення диктатора про 36-годинну тишу.

Вооруженные силы РФ – просто в восторге: им на своей шкуре удастся испытать все «‎прелести» односторонних перемирий.

Нагадаємо, патріарх РПЦ Кирило цинічно попросив встановити «різдвяне перемир’я». Він заявив, що слід припинити вогонь з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня.

До слова, соцмережі відреагували на пропозицію Кирила й пригадали, що він та Путін коїли на Великдень.

Крім того, РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Росії, тож заява про припинення вогню – елемент пропаганди. Банкова відреагувала на «різдвяне перемир’я» Кирила.

Зауважимо, 5 січня російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Перед цим про це нібито попросив патріарх Кирило.

Раніше повідомлялося, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що РФ таким чином намагається знизити інтенсивність боїв, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації. Подоляк вважає, що це банальний прийом Кремля, за допомогою якого Путін сподівається переконати Захід, щоб той почав тиснути на Україну з приводу необхідності переговорів.

До слова, резидент України Володимир Зеленський вважає, що Кремль хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч на деякий час зупинити просування українських військових на Донбасі. 

У Державному департаменті США вважають, що Росія хоче використати оголошене припинення вогню на Різдво для відпочинку своїх сил і перегрупування.

До того ж Кремль своєю чергою відреагував на відмову України від «‎різдвяного перемир'я».

Читайте також: Для чого Путіну «‎різдвяне перемир'я»: роз'яснення ISW
Теги: путін Ігор Стрєлков

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