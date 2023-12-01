Червоний Хрест вигнав зі свого складу білоруську організацію

Глава білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на Донбас заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій

Білоруський Червоний Хрест втрачає свої права члена Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста

Білоруський Червоний Хрест перестав бути членом Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста. Це сталося через депортацію українських дітей. Про це повідомляє Міжнародний комітет Червоного Хреста.

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«Усунення є результатом невиконання білоруським Червоним Хрестом вимоги про зняття з посади пана Дмитра Шевцова, генерального секретаря Національного Товариства», – наголосили у Червоному Хресті.

Вимогу про усунення висунули після того, як Шевцов зробив низку скандальних заяв про ядерну зброю, депортацію дітей з України до Білорусі, а також поїздок у тимчасово окуповані Донецьк та Луганськ.

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Як уточнюють у Червоному Хресті, усунення означає, що білоруський Червоний Хрест втрачає свої права члена Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста. Також будь-яке фінансування білоруського Червоного Хреста буде припинено.

Червоний Хрест Білорусі не зможе брати участь у Генеральній асамблеї Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних зборах.

При цьому білоруський Червоний Хрест можуть поновити після того, як він виконає вимоги Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на Донбас заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій, і обурився, що їх за це вважають злочинцями.

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До слова, депутати Європарламенту закликають Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт глави білоруського режиму Олександра Лукашенка. Це пов'язано із причетністю Білорусі до депортації дітей з України.