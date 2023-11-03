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Білорусь заявила про порушення повітряного простору з боку Польщі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Білорусь заявила про порушення повітряного простору з боку Польщі
У Білорусі заявили, що польський легкомоторний літак перетнув кордон Білорусі
фото з відкритих джерел

Порушення повітряного простору помітили через день

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Мартіна Войцеховського через нібито порушення повітряного простору. Про це йдеться в заяві МЗС країни.

Повідомляється, що польському дипломату, оголосили протест у зв'язку з черговим фактом порушення 2 листопада державного кордону Республіки Білорусь повітряним судном з боку Республіки Польща.

«Вимагаємо проведення ретельного розслідування цього інциденту та вжиття дієвих заходів щодо виключення подібних випадків у майбутньому», – зазначили в МЗС Білорусі.

Голова департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Білорусі Валерій Ревенко прокоментував інцидент, заявивши, що напередодні польський легкомоторний літак у процесі патрулювання неодноразово перетнув кордон Білорусі на глибину до 200 метрів.

Він також додав, що від початку вересня Польща здійснила п'ять подібних інцидентів.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони Білорусі повідомило, що польський вертоліт двічі порушив повітряний простір Білорусі. 

На початку вересня Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер у п’ятницю, 1 вересня, нібито перетнув білоруський кордон. Білоруські прикордонники стверджували, що військовий вертоліт Польщі порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

Теги: кордон гелікоптер розслідування вертоліт літак Польща Білорусь прикордонники

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