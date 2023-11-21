Скільки дітей вважаються зниклими в Україні: дані омбудсмана

В Україні вже знайшли 20 726 дітей, які були зникли безвісти

На тимчасово окупованих територіях наразі перебуває близько 3757 статусних дітей

В Україні наразі вважається зниклою 2201 дитина. Про це повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмана.

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«За даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни», станом на 21 листопада 2023 року (в Україні вважаються – «Главком») зниклими – 2201 дитина, знайденими – 20 726 дітей», – йдеться у дописі.

На тимчасово окупованих територіях наразі перебуває близько 3757 статусних дітей (діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування).

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Раніше повідомлялося, що понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було вивезено до 13 установ на території Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року.

Нагадаємо, триває 636-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.