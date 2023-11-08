Компенсації для біженців у Німеччині: Шольц ухвалив нове рішення

Влада Німеччини виплачуватиме по €7,5 тис. на кожного прохача притулку, починаючи з наступного року

Витрати німецьких муніципалітетів будуть скорочені на 3,5 мільярда євро

Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца погодилася допомогти полегшити навантаження для регіональних та місцевих адміністрацій, які намагаються впоратися зі зростаючим числом біженців та інших мігрантів. Про це пише Bloomberg.

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Після ночі переговорів у канцелярії Шольца в Берліні німецький уряд заявив, що погодився виплачувати €7,5 тис. на кожного прохача притулку, починаючи з наступного року.

Згідно з заявою, ці та інші заходи скоротять витрати федеральних земель та муніципалітетів Німеччини приблизно на 3,5 млрд. євро ($3,7 млрд).

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Шольц назвав угоду, яка поклала край місяцям суперечок між федеральними та регіональними чиновниками, «дуже історичним моментом», а міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив, що скорочення пільг для шукачів притулку заощадить близько 1 мільярда євро.

«Це також допоможе перешкодити деяким мігрантам наживатись на найбільшій економіці Європи, оскільки це «зменшить привабливість німецької держави загального добробуту», – зазначив Лінднер у своєму дописі на X.

До слова, останніми тижнями Шольц неодноразово закликав придушити нелегальну міграцію, особливо контрабандистів, які таємно перевозять людей через кордони Німеччини. Його уряд посилив прикордонні перевірки і минулого місяця схвалив проект закону, який має на меті полегшити депортацію людей, які не мають права залишатися в країні.

Окрім вирішення проблем імміграції, Шольц і регіональні чиновники також погодили заходи щодо прискорення планування та затвердження будівельних проектів, включаючи вітрові турбіни, електропередачі та залізничну інфраструктуру та квартири. Вони також висловили підтримку продовженню пільгових залізничних квитків на наступний рік, хоча деталі того, як це буде фінансуватися, ще мають бути розроблені.

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Нагадаємо, опитування громадської думки показують: німці все більше незадоволені тим, як уряд розглядає проблему імміграції без документів, оскільки чиновники намагаються впоратися із найбільшим потоком біженців із 2015 року. У той час як кількість людей, які біжать до Німеччини з України, значно скоротилася, прибуття з інших країн призвело до проблем із проживання та інтеграції.

Більшість німців вважають, що можливості прийому біженців досягнули максимуму, але для них, як і раніше, важлива гуманність у поводженні з цими людьми. Переважна більшість німців зауважує: великі міста вже досягли свого максимуму. Це випливає з репрезентативного опитування Insa (опитано 1003 респонденти), проведеного Bild am Sonntag.