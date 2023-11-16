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Скільки українських дітей Путін з Лукашенком вивезли до Білорусі: дослідження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки українських дітей Путін з Лукашенком вивезли до Білорусі: дослідження
Перевезення українських дітей до Білорусі через територію Росії координувалося між Путіним і Лукашенком.
фото з відкритих джерел

Понад 2 тис. дітей, виявлених Єльським університетом, було перевезено до дитячого центру «Діброва» в Мінській області Білорусі

Понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років було вивезено до 13 установ на території Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року. Про це йдеться у дослідженні Єльського університету, повідомляє Reuters.

Результати дослідження, проведеного Лабораторією гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я, що фінансується Державним департаментом США, передані агентству Reuters, є найширшими на сьогодні відомостями про передбачувану роль Білорусі в російській програмі переселення українських дітей.

Росія раніше заявляла, що пропонує гуманітарну допомогу тим, хто хоче добровільно покинути Україну, і відкидає звинувачення у воєнних злочинах.

Серед основних висновків, зроблених у 39-сторінковому звіті, – те, що дітей було вивезено щонайменше з 17 міст Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, що дослідники Єльського університету назвали постійною практикою.

Понад 2 тис. дітей, виявлених Єльським університетом, було перевезено до дитячого центру «Діброва» в Мінській області Білорусі в період із вересня 2022 року по травень 2023 року, а 392 дитини було доправлено до 12 інших установ.

«Систематичні зусилля Росії з виявлення, збору, транспортування і перевиховання дітей України здійснювалися за сприяння Білорусі. «РФ і білоруський режим спільно координують і фінансують переміщення дітей з окупованої Росією України через територію Росії до Білорусі», – йдеться в доповіді.

Перевезення дітей до Білорусі через територію Росії «в кінцевому підсумку координувалося» між російським диктатором Володимиром Путіним і самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Потрапляючи до Білорусі, діти проходили військовий вишкіл і перевиховання, а Лукашенко схвалив використання державних організацій для перевезення дітей з України до Білорусі та фінансування їхнього транспортування, йдеться в доповіді Єльського університету.

Неясно, скільки дітей, виявлених під час дослідження Єльського університету, залишаються в Білорусі.

Нагадаємо, голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на Донбас заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій.

Як заявив ексуповноважений з прав дитини, засновник і керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба, президент РФ Володимир Путін має на меті позбавити Україну дитячого населення – це частина плану диктатора.

До слова, жителям тимчасово окупованого Мелітополя, які відмовляються отримувати російські паспорти, загарбники погрожують штрафами та депортацією.

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Теги: депортація путін Олександр Лукашенко діти війна

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