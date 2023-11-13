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Біля будинку онучки Байдена сталася стрілянина: деталі інциденту

Діана Гасюк
glavcom.ua
Біля будинку онучки Байдена сталася стрілянина: деталі інциденту
фото: Associated Press

Агенти, відповідальні за захист Наомі Байден, перебували з нею в районі Джорджтауна пізно ввечері в неділю

Агенти секретної служби, які захищали онуку президента Джо Байдена, відкрили вогонь після того, як троє людей спробували увірватися в автомобіль спецагентів. Про це повідомив представник правоохоронних органів США, передає Associated Press.

За інформацією чиновника, агенти, відповідальні за захист Наомі Байден, перебували з нею в районі Джорджтауна пізно ввечері в неділю.

Вони побачили, як троє людей розбили вікно припаркованого і незайнятого позашляховика. Чиновник не зміг публічно обговорювати деталі розслідування.

Один з агентів відкрив вогонь, але ніхто не постраждав. Свідки відзначили, що троє людей втекли на червоній машині, і Секретна служба повідомила, що вони відправили повідомлення місцевій поліції для пошуку цього транспортного засобу.

Зазначається. що цього року у Вашингтоні суттєво зросла кількість угонів і крадіжок автомобілів. Поліція повідомила про понад 750 крадіжок автомобілів цього року та понад 6000 повідомлень про викрадення автомобілів у районі. Член палати представників США Генрі Куельяр з Техасу постраждав від викрадення недалеко від Капітолія минулого місяця. Троє озброєних бандитів викрали його машину, але не заподіяли йому фізичної шкоди.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 26 жовтня невідомий влаштував масову стрілянину в місті Льюістон, штат Мен, США, унаслідок чого загинуло щонайменше 22 особи, поранено від 50 до 60 людей. 

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, президент Джо Байден був проінформований про стрілянину.

Поліція в американському штаті Мен встановила особу стрільця, який відкрив вогонь у місті Льюїстон. Це – Роберт Кард, йому 40 років.

Чоловік, підозрюваний у вбивстві у штаті Мен, знайдений мертвим після трьох днів пошуків. 

Теги: стрілянина поліція президент розслідування автомобіль викрадення чиновник

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