Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Російські ракети влучили в гуртожиток у Харкові. Згадаймо 13-річного Якова Череватенка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Російські ракети влучили в гуртожиток у Харкові. Згадаймо 13-річного Якова Череватенка
Яша жив з мамою у гуртожитку, куди поцілили окупанти
фото з відкритих джерел

На початку серпня мати хлопчика планувала вивезти його за кордон

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо 13-річного Якова Череватенка.

Російська ракета влучила в кімнату Яші Череватенка, коли він спав. Хлопчик загинув. Його маму госпіталізували у важкому стані в реанімацію. Про те, що підліток загинув, рідні змогли розповісти жінці лише на третій день.

13-річний Яків Череватенко з мамою Катериною
13-річний Яків Череватенко з мамою Катериною
фото з відкритих джерел

Це була ніч 18 серпня, коли в колишній гуртожиток трамвайного депо, де жив 13-річний Яша, вдарили дві російські ракети. Після першого удару будинок здригнувся. «Кажу, Яшенька вставай. Він дитина слухняна, одразу до мене підскочив, злякався, бідненький», – пригадала мати Яші Катерина Череватенко. Тікаючи, вони намагалися схопити телефони, але не встигли. Друга ракета стала смертельною для хлопчика і ще п'ятьох мешканців. Катерину дістали з-під завалів з численними пораненнями. На лікарняному ліжку вона подумки згадувала рокову ніч і шкодувала, що не вивезла сина.

Завали гуртожитку, у якому мешкали Катерина Череватенко та її син Яша
Завали гуртожитку, у якому мешкали Катерина Череватенко та її син Яша
фото: Суспільне

«Я подумала спочатку і про тривожний чемодан. А потім думаю – які чемодани? Хоча б самим вискочити», – розповіла мати підлітка. Після першого вибуху хлопчик потягнувся до узголів’я ліжка, Катерина випустила його руку на мить, як обох накрило. На очах матері сина відкинуло: «Я тільки побачила спалах і не змогла його до себе притягнути рукою, бо сильна хвиля пішла. Я побачила, як його підкинуло, а мене чимось важким накрило».

Зі зламаними ребрами, побитими руками та ногами жінка кликала сина: «Я виплюнула з рота все, що було. І я була в якомусь просторі. Шафа, не пойми що. І я одразу стала кричати – «Яшо, Яшо, Яшо», щосили. Але я не почула жодного крику».

Коли Катерину виносили з розбитого гуртожитку до швидкої, вона побачила батька дитини: «Я питаю, а Яшенька де?» Поки жінка не отримає належної допомоги, близькі мовчали. Боялися, якщо одразу дізнається про смерть сина, і сама не виживе. Правду розповіли на третій день, а на четвертий Якова поховали. Катерину везли на цвинтар в інвалідному візку.

«Написали, в нього була миттєва асфіксія. Він був маленький, худенький. Скільки там тієї дитиночки. Видно, ударна хвиля йшла, будівельний пил і вся ця гадость… Дитина була навіть не подряпана, без уламків, лежав, як живий».  

Російські військові могли цілити у депо, припускають мешканці гуртожитку. Трамвайні та тролейбусні депо, депо метрополітену та інша транспортна інфраструктура міста неодноразово піддавалася обстрілам окупантів. Їм було байдуже, що приміщення, де мешкав Яша з мамою та інші харківські родини, щільно прилягає до бетонного ангара. Жодної військової техніки всередині депо не було.

Яша з мамою жили у будинку в Слобідському районі Харкова. Загалом від обстрілів ввечері 17 серпня та зранку 18 серпня у Салтівці та Слобідському районі міста загинуло 17 людей.

«Один момент – і все, нічого не повернути. Проклята ракета. І російські... не знаю, хто це – уряд чи хтось інший. Ну невже можна давати такі накази?» – запитала мати загиблого підлітка.

Катерина Череватенко на тлі руїн свого будинку
Катерина Череватенко на тлі руїн свого будинку
фото з відкритих джерел

Катерина – водійка трамвая, жила із сином удвох. У маленькій кімнаті вони мріяли про власну квартиру. Яша був дуже самостійним і впевненим, захоплювався єдиноборствами, посідав призові місця й мріяв стати тренером. 

Яків займався єдиноборствами та футболом
Яків займався єдиноборствами та футболом
фото з відкритих джерел

На початку серпня жінка планувала вивезти сина до Польщі.

«Приносив гуманітарку, каже: «Мамо, я – твій добувач». Хлопчик був здібний, золотий. Завжди зустрічав мене. «Мамочко, що треба?». «Мамочко, я тебе так люблю, так люблю. А ти мене любиш? На скільки відсотків? Я кажу: «На 100%, синочку», – пригадала мати загиблого.

Для батька Яші Юрія Геворкяна це не перша війна. «Я сам жив в Азербайджані, потім привезли у Вірменію, там землетрус і війна. Приїхав сюди жити 33 роки тому, і знову війна. 54 роки, і сина втратив так», – сказав чоловік.

Яша навчався в Харківській школі №20, займався футболом – команда, у якій грав хлопчик, здобувала срібло обласної ліги.

Яша був веселим підлітком. Полюбляв комп’ютерні ігри, записував відео. «Ви на YouTube-каналі «Яша», – оголошував він своїм глядачам та закликав ставити йому вподобайки.

У соцмережі TikTok хлопець теж мав свій профіль, де публікував патріотичні ролики й розповідав, що вболіває за Україну.

«З Яшею спілкувалася та дружила моя дочка, вони навчалися в одній школі, – розповіла харків'янка Анастасія. – Він ходив у недільну школу. Це був добрий та світлий хлопчик, який дуже любив життя».

Яків Череватенко загинув над ранок 18 серпня 2022 року внаслідок попадання російської ракети в гуртожиток Слобідського району Харкова
Яків Череватенко загинув над ранок 18 серпня 2022 року внаслідок попадання російської ракети в гуртожиток Слобідського району Харкова
фото з відкритих джерел

Зауважимо, згідно з останніми даними ООН, російські терористи за час повномасштабного вторгнення вбили щонайменше 10 тис. і поранили 18,5 тис. мирних українців. Серед загиблих – щонайменше 560 дітей, поранених неповнолітніх – понад 1200. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації в умовах війни ускладнене.

За останніми даними Офісу генпрокурора, в Україні через російську агресію загинуло щонайменше 511 дітей. Ще понад 1100 постраждали. Ці цифри також не остаточні. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Ворожа ракета влучила у будинок. Згадаймо семирічного Олексія Бондаря та його рідних
Теги: пам'ять діти дитина смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій з однодумцями організував центр спеціальної підготовки «Вовкулака», який допомагав всім охочим отримати базові знання з домедичної підготовки, поводження зі зброєю, виживання у складних умовах та військовій тактиці 
Пройшов Майдан, АТО, створив центр тактичної підготовки. Згадаймо казаха Андрія Кудабекова
2 листопада, 09:00
Валерія навчалася в коледжі та працювала у піцерії
Загинула через ворожий удар по піцерії у Краматорську. Згадаймо 17-річну Валерію Сімоннік
4 листопада, 09:00
Наталі було 30 років
Закрила свій салон та пішла на фронт з батьком та братом. Згадаймо бойову медикиню Наталію Депу
5 листопада, 09:00
Роман з дитинства мріяв стати військовим
До останнього прикривав відступ побратимів. Згадаймо Героя України Романа Русника
13 листопада, 09:00
Андрій 10 місяців вважався зниклим безвісти
Був улюбленим студентом Ганни Маляр. Згадаймо Андрія Соскіду, який боронив Маріуполь
14 листопада, 09:00
Олена тричі ходила до військкомату, але її все не хотіли брати на службу
Вагітною рятувала військових на фронті. Згадаймо Олену Созонюк, яка служила у війську з 2015-го
19 листопада, 09:00
Спортсмен віддав життя за незалежність України
В останню мить свого життя біг до пораненого бійця. Згадаймо хокеїста та вчителя Олексія Логінова
18 листопада, 09:00
Світлана Смоленська пішла на фронт на початку повномасштабного вторгнення
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську
24 листопада, 09:00
До своїх 30 років Ілля не дожив чотири місяці
Брав участь у деокупації Херсона і хотів визволити рідну Каховку. Згадаймо Іллю Долматова
26 листопада, 09:00

Суспільство

Пенсіонери зможуть отримати в «Укрпошті» п’ять енергоощадних ламп
Пенсіонери зможуть отримати в «Укрпошті» п’ять енергоощадних ламп
Олег Ляшко повідомив про смерть соратниці, яка пішла на фронт
Олег Ляшко повідомив про смерть соратниці, яка пішла на фронт
Російські ракети влучили в гуртожиток у Харкові. Згадаймо 13-річного Якова Череватенка
Російські ракети влучили в гуртожиток у Харкові. Згадаймо 13-річного Якова Череватенка
Скільки українців виступають проти вступу в ЄС і НАТО: результати опитування
Скільки українців виступають проти вступу в ЄС і НАТО: результати опитування
Словацькі перевізники заблокують пункт пропуску на кордоні з Україною
Словацькі перевізники заблокують пункт пропуску на кордоні з Україною
Наслідки негоди в України: яка ситуація на дорогах
Наслідки негоди в України: яка ситуація на дорогах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Дмитро Ярош оцінив Залужного: «Не творіть собі чергового «кумира»
14K
Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував
13K
Помер ексголова ДСНС Бочковський
12K
Сергій Лещенко закликав активніше мобілізувати молодь: Жорін жорстко відповів
11K
Одна із федеральних земель Німеччини більше не приймає біженців, але є винятки
9402
Після інтерв'ю «Главкому» Нацполіція викликала сина Кернеса на допит

Новини

За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:42
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
Сьогодні, 04:15
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Вчора, 14:24
Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Вчора, 10:45

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua