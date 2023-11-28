Червоний Хрест виявив «нетипове» розміщення заручників у Газі

Полонені ХАМАСу перебувають на передовій у Секторі Гази

Заручники палестинського радикального руху ХАМАС утримуються в Секторі Гази на полі бою, повідомив директор регіонального управління оперативної діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста на Близькому та Середньому Сході Фабриціо Карбоні. За його словами, цей нетиповий фактор ускладнює роботу організації в анклаві.

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«Специфіка ситуації полягає в тому, що заручників утримують на полі бою, на передовій. Це дуже нетипово. Якщо подивитися на інші світові конфлікти, в рамках яких Міжнародний комітет Червоного Хреста відвідує заручників чи ув'язнених, то вони зазвичай утримуються не на полі бою, а в безпечних зонах, де можемо отримати доступ до них. Тут же це поле бою, що суттєво ускладнює нашу роботу. Дуже складно з безпекою», – сказав Карбоні.

Він також висловив жаль через те, що ХАМАС відмовив Червоному Хресту у відвідуванні ізраїльських заручників, а Ізраїль, у свою чергу, не надав доступу до палестинських ув'язнених. Представник Міжнародного комітету Червоного Хреста підкреслив, що його організація продовжує вести переговори з цього питання з ізраїльськими офіційними особами. Він сподівається, що представники Червоного Хреста «зможуть поновити візити».

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Раніше повідомлялося, що рух ХАМАС 27 листопада звільнив у Газі 11 ізраїльських заручників. Вони вже перебувають на території Ізраїлю. Звільнені з полону люди будуть направлені до родин після медогляду. Своєю чергою, Ізраїль звільнив четверту групу палестинських ув'язнених. За даними ЗМІ, із в'язниці Офер, розташованої на Західному березі на північ від Єрусалиму, на волю випустили 33 особи, з яких 30 – діти.

До слова, Центральний банк Ізраїлю оцінив наслідки від війни з угрупованням ХАМАС у 198 млрд шекелів ($53 млрд). Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані ізраїльського регулятора. Зазначається, що половина визначеної суми припадає на військові витрати.

Згідно з прогнозом Банку Ізраїлю, зростання ВВП за підсумками року становитиме 2% (у попередньому прогнозі цей показник мав зрости на 2,3%). На таку ж величину ВВП зросте і в 2024 році (попередня оцінка становила 2,8%).

Як повідомлялося раніше, війна з бойовиками ХАМАСу в Секторі Гази обійдеться Ізраїлю у $51 млрд. Така оцінка базувалася на припущенні, що війна з ХАМАСом триватиме від 8 до 12 місяців, без участі ліванської «Хезболли», Ірану чи Ємену.