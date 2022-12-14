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Чи є загроза вторгнення армії Білорусі в Україну: оцінка ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи є загроза вторгнення армії Білорусі в Україну: оцінка ISW
13 грудня розпочалася раптова перевірка готовності білоруських військ
фото з відкритих джерел

Розгортання білоруських військ є частиною російських інформаційних операцій

Білоруські війська навряд чи атакуватимуть Україну, незважаючи на раптову перевірку готовності білоруських військ 13 грудня. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 13 грудня наказав провести екстрену всебічну перевірку готовності білоруських військових. «Навчання, схоже, не є прикриттям для зосередження білоруських та/або російських сил біля позицій для вторгнення в Україну. Це передбачає розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій території Білорусі, виконання інженерних завдань і відпрацювання форсування річок Німан і Березина (віддалені від білорусько-українського кордону відповідно понад 170 км і 70 км)», – зазначили аналітики.

Повідомляється, що 13 грудня білоруські сили перекинули 25 БТР-80 та 30 вантажівок з особовим складом у напрямку Малорита (приблизно за 15 км від України). Крім того, російські танки Т-80 були перекинуті з Обуз-Лісновського полігону у білоруському Бресті на Брестський полігон (приблизно за 30 км від білорусько-українського кордону) 12 грудня. Також РФ перекинула 13 грудня три перехоплювачі МіГ-31К на білоруський аеродром у Мачулищі.

«Це розгортання, ймовірно, є частиною російських інформаційних операцій, які припускають, що сухопутні сили Білорусі можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну», – вважають аналітики.

Чи є загроза вторгнення армії Білорусі в Україну: оцінка ISW фото 1

Нагадаємо, за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь 13 грудня почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною. 

Відзначимо, Україна продовжує укріплювати весь кордон з Білоруссю, щоби підготуватися до будь-якого можливого розвитку подій.

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Теги: Білорусь війна росія Україна

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