Білорусь демонстративно «перевіряє боєготовність» армії на кордоні: реакція України 

Своїми «перевірками» Білорусь нагнітає ситуацію – кажуть українські прикордонники

У рамках так званої перевірки армії Білорусі одній з військових частин поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною. Про це повідомили держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович та міноборони Білорусі.

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«Сьогодні (13 грудня – ред.) піднята і з восьмої години приводиться в готовність одна з частин, що розташована на південному оперативному напрямку. Їй поставлено завдання щодо виходу і прикриття, взяття під охорону об'єкта на південному кордоні. Надалі перевірка буде нарощуватися. Буде перевірено практично всі оперативні командування, з'єднання військових частин усіх оперативних командувань. За підсумками перевірки буде зроблено глибокий аналіз, і підсумки перевірки будуть повідомлені главі держави», – інформують білоруси.

За словами Вольфовича, перевірку проводять раптово для керівництва збройних сил Білорусі. Під час цієї перевірки в Білорусі планують здійснити «марш на великі відстані, незнайомі ділянки місцевості, на яких буде виконуватися завдання щодо взяття під охорону різних об'єктів, заняття вогневих рубежів, виконання вогневих завдань, тактичних завдань». Вольфович також заявив, що під час перевірки «завдання будуть поставлені виходячи з аналізу досвіду проведення «спеціальної військової операції» в Україні».

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Прикордонники моніторять ситуацію

Тим часом наразі Державна прикордонна служба України не фіксує на кордоні з Білоруссю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення, у ДПСУ вважають оголошену 13 грудня перевірку боєготовності білоруської армії нагнітанням ситуації. Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу в медіацентрі «Україна-Укрінформ» 13 грудня.

«Не фіксується змін в обстановці по лінії кордону (з Білоруссю – ред.). Ситуація залишається повністю контрольованою. Ті підрозділи збройних сил Білорусі, які і раніше перебували на посиленні кордону з нашою країною, так і залишаються – їхня кількість і характер дій не змінюються. Створення угруповань, які могли здійснити вторгнення (з боку Білорусі – ред.) ми не фіксуємо», – повідомив він.

Демченко вважає, що оголошена перевірка боєздатності білоруської є нагнітанням ситуації. Водночас він додав, що це додатковий виклик для прикордонників: «Ми будемо спостерігати за тим, як розвивається ситуація, в тому числі і наскільки близько ці підрозділи підійдуть до кордону з Україною».

За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь 13 грудня почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною.

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У рамках раптової перевірки армії Білорусі одній з військових частин поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною.

ЗСУ та поляки разом стежать за ситуацією на кордоні з Білоруссю

За ініціативи польської сторони, командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв сьогодні провів телефонну розмову з командувачем оперативного командування видів збройних сил Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровські. Про це інформує відділ зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.



Зокрема, сторони обговорили безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з «раптовою перевіркою» бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь.

Під час розмови генерал-лейтенант Томаш Піотровські висловив стурбованість стосовно заяви військового керівництва білоруської армії про висунення військ у визначені райони, проведення інженерного обладнання, організацію охорони й оборони тощо.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував польського колегу про можливі сценарії розвитку подій у найближчій перспективі, а також розповів про покладені завдання на українських військовослужбовців, які щоденно стоять на захисті кордону. В цьому контексті він звернув увагу на необхідності обміну оперативною інформацією та координації спільних дій.

Генерал-лейтенант Томаш Піотровські запевнив у повній політичній підтримці та наданні всебічної допомоги Україні від польської сторони.

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Зараз ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною й контрольованою, Сили оборони України продовжують здійснювати посилені заходи безпеки з метою швидкого реагування на зростання будь-якої загрози.

Нагадаємо, за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь 13 грудня почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною.