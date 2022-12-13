Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Білорусь демонстративно «перевіряє боєготовність» армії на кордоні: реакція України 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Білорусь демонстративно «перевіряє боєготовність» армії на кордоні: реакція України 
Поки білоруси метушаться, українці та поляки розробляють спільний план дій на випадок загрози
фото: міноборони Білорусі

Своїми «перевірками» Білорусь нагнітає ситуацію – кажуть українські прикордонники 

У рамках так званої перевірки армії Білорусі одній з військових частин поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною. Про це повідомили держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович та міноборони Білорусі.

«Сьогодні (13 грудня – ред.) піднята і з восьмої години приводиться в готовність одна з частин, що розташована на південному оперативному напрямку. Їй поставлено завдання щодо виходу і прикриття, взяття під охорону об'єкта на південному кордоні. Надалі перевірка буде нарощуватися. Буде перевірено практично всі оперативні командування, з'єднання військових частин усіх оперативних командувань. За підсумками перевірки буде зроблено глибокий аналіз, і підсумки перевірки будуть повідомлені главі держави», – інформують білоруси.  

За словами Вольфовича, перевірку проводять раптово для керівництва збройних сил Білорусі. Під час цієї перевірки в Білорусі планують здійснити «марш на великі відстані, незнайомі ділянки місцевості, на яких буде виконуватися завдання щодо взяття під охорону різних об'єктів, заняття вогневих рубежів, виконання вогневих завдань, тактичних завдань». Вольфович також заявив, що під час перевірки «завдання будуть поставлені виходячи з аналізу досвіду проведення «спеціальної військової операції» в Україні». 

Прикордонники моніторять ситуацію

Тим часом наразі Державна прикордонна служба України не фіксує на кордоні з Білоруссю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення, у ДПСУ вважають оголошену 13 грудня перевірку боєготовності білоруської армії нагнітанням ситуації. Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу в медіацентрі «Україна-Укрінформ» 13 грудня. 

«Не фіксується змін в обстановці по лінії кордону (з Білоруссю – ред.). Ситуація залишається повністю контрольованою. Ті підрозділи збройних сил Білорусі, які і раніше перебували на посиленні кордону з нашою країною, так і залишаються – їхня кількість і характер дій не змінюються. Створення угруповань, які могли здійснити вторгнення (з боку Білорусі – ред.) ми не фіксуємо», – повідомив він. 

Демченко вважає, що оголошена перевірка боєздатності білоруської є нагнітанням ситуації. Водночас він додав, що це додатковий виклик для прикордонників: «Ми будемо спостерігати за тим, як розвивається ситуація, в тому числі і наскільки близько ці підрозділи підійдуть до кордону з Україною».

За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь 13 грудня почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною. 

У рамках раптової перевірки армії Білорусі одній з військових частин поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною. 

ЗСУ та поляки разом стежать за ситуацією на кордоні з Білоруссю

За ініціативи польської сторони, командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв сьогодні провів телефонну розмову з командувачем оперативного командування видів збройних сил Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровські. Про це інформує відділ зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України. 
 
Зокрема, сторони обговорили безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з «раптовою перевіркою» бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь.

Під час розмови генерал-лейтенант Томаш Піотровські висловив стурбованість стосовно заяви військового керівництва білоруської армії про висунення військ у визначені райони, проведення інженерного обладнання, організацію охорони й оборони тощо.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував польського колегу про можливі сценарії розвитку подій у найближчій перспективі, а також розповів про покладені завдання на українських військовослужбовців, які щоденно стоять на захисті кордону. В цьому контексті він звернув увагу на необхідності обміну оперативною інформацією та координації спільних дій.

Генерал-лейтенант Томаш Піотровські запевнив у повній політичній підтримці та наданні всебічної допомоги Україні від польської сторони.

Зараз ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною й контрольованою, Сили оборони України продовжують здійснювати посилені заходи безпеки з метою швидкого реагування на зростання будь-якої загрози.

Нагадаємо, за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь 13 грудня почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною. 

Читайте також: Білорусь вступає у війну? Що стримує Лукашенка та… Путіна
Теги: Білорусь Польща Міноборони Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Арестович розповів, навіщо Шойгу приїздив у Білорусь
Арестович розповів, навіщо Шойгу приїздив у Білорусь
5 грудня, 08:50
Білорусь знову перевіряє бойову готовність збройних сил
Білорусь знову перевіряє бойову готовність збройних сил
6 грудня, 11:39
Білорусь переміщує війська вздовж кордону та оголосила про навчання
Білорусь переміщує війська вздовж кордону та оголосила про навчання
7 грудня, 20:52

Події в Україні

Данілов повідомив, чи пристане РФ на пропозицію Зеленського вивести війська на Різдво
Данілов повідомив, чи пристане РФ на пропозицію Зеленського вивести війська на Різдво
Ситуація під Бахмутом: боєць Нацгвардії повідомив хороші новини
Ситуація під Бахмутом: боєць Нацгвардії повідомив хороші новини
Британські морпіхи проводили секретні операції в Україні – The Times
Британські морпіхи проводили секретні операції в Україні – The Times
ЗСУ розгромили ворога в Запорізькій області: Генштаб повідомив деталі
ЗСУ розгромили ворога в Запорізькій області: Генштаб повідомив деталі
Білорусь демонстративно «перевіряє боєготовність» армії на кордоні: реакція України 
Білорусь демонстративно «перевіряє боєготовність» армії на кордоні: реакція України 
Рашисти обстріляли Краматорськ, влучили в інститут (фото, відео)
Рашисти обстріляли Краматорськ, влучили в інститут (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
58K
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
29K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
11K
Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці
11K
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
9077
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)

Новини

Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Сьогодні, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Сьогодні, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту