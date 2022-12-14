Загроза вторгнення Білорусі на територію України – висновок Пентагону

США спостерігають за ситуацією на кордоні з Білоруссю

США не бачать активності Білорусі на українсько-білоруському кордоні

Сполучені Штати не спостерігають за активністю білоруських збройних сил біля кордонів з Україною. Таку заяву зробив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу.

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«США не бачать активності Білорусі на українсько-білоруському кордоні», – наголосив прессекретар Пентагону.

Раніше високопосадовець міністерства оборони США заявив, що на лівобережній частині Херсонщини перебувають десятки тисяч російських військових.

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Нагадаємо, за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь 13 грудня почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною.

Відзначимо, Україна продовжує укріплювати весь кордон з Білоруссю, щоби підготуватися до будь-якого можливого розвитку подій.

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.