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Загроза вторгнення Білорусі на територію України – висновок Пентагону

Юрій Лящук
glavcom.ua
Загроза вторгнення Білорусі на територію України – висновок Пентагону
США спостерігають за ситуацією на кордоні з Білоруссю
фото: AP

США не бачать активності Білорусі на українсько-білоруському кордоні

Сполучені Штати не спостерігають за активністю білоруських збройних сил біля кордонів з Україною. Таку заяву зробив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу.

«США не бачать активності Білорусі на українсько-білоруському кордоні», – наголосив прессекретар Пентагону.

Раніше високопосадовець міністерства оборони США заявив, що на лівобережній частині Херсонщини перебувають десятки тисяч російських військових.

Нагадаємо, за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка Білорусь 13 грудня почала раптову перевірку бойової готовності армії і перекидає частину техніки ближче до кордону з Україною. 

Відзначимо, Україна продовжує укріплювати весь кордон з Білоруссю, щоби підготуватися до будь-якого можливого розвитку подій.

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

Читайте також: Білорусь вступає у війну? Що стримує Лукашенка та… Путіна
Теги: Білорусь США армія війна Пентагон

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