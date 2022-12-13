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Прикордонники повідомили, як укріплюють кордон із Білоруссю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники повідомили, як укріплюють кордон із Білоруссю
Кирило Тимошенко / Telegram

Демченко: «Сьогодні Україна повинна бути готова до будь-якої ситуації»

Україна продовжує укріплювати весь кордон з Білоруссю, щоби підготуватися до будь-якого можливого розвитку подій. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко зазначив, що сьогодні Україна повинна бути готова до будь-якої ситуації, оскільки Росія через територію Білорусі продовжує здійснювати атаки. Саме тому для укріплення кордону наразі залучені всі складові Сил оборони.

«Наша увага прикута до так званого регіонального угрупування союзної держави, яке розгортає Росія спільно з Білоруссю. Тому всі Сили оборони, всі складові Сил оборони – і прикордонники, і ЗСУ, і Нацгвардія роблять все необхідне, щоб укріпити як лінію кордону, так і прикордоння», – заявив Демченко.

У ДПСУ також повідомили, що зараз укріплюють райони вздовж усього кордону з Білоруссю – від Волині до Чернігова.

«Це і інженерне облаштування, і засоби спостереження, фіксації для того, щоб завчасно розуміти, що відбувається в найближчому прикордонні по той бік держрубежу, і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації», – зазначив Демченко

Роботи спрямовані на те, щоби підрозділи ДПСУ та ЗСУ мали де укритися на випадок ворожих обстрілів.

«Ми добре бачимо, як Росія тисне на Білорусь, аби вона долучилась до повномасштабної війни, яку розв'язала РФ. І Білорусь вже підтримує Росію, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру для переміщення підрозділів ЗС РФ», – додав речник.

Раніше повідомлялося, що Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю.

Теги: Білорусь війна росія окупанти Україна

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