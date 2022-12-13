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У Білорусі розпочато раптову перевірку бойової готовності військ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Білорусі розпочато раптову перевірку бойової готовності військ
фото ілюстративне

Військам необхідно у найкоротші терміни висунутись у призначені райони

У білоруських військах розпочато раптову перевірку бойової готовності. Про це повідомляє міноборони країни.

«Заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина», – йдеться у повідомленні.

У Білорусі розпочато раптову перевірку бойової готовності військ фото 1

Нагадаємо, вчора стало відомо, що росіяни в Білорусі перетягують техніку ближче до кордону з Україною,

Нагадаємо, 3 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу раптово прилетів до Білорусі. Країни підписали договір про «військову співпрацю».

Крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.

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Теги: Білорусь війна росія окупанти Україна

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