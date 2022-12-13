У сусідній з Україною Брестській області зафіксовано рух військових ешелонів

Під час перевірки боєздатності війська Білорусі наводитимуть переправи через дві ріки

Перші підрозділи збройних сил Білорусі висунулися із пунктів постійної дислокації у зв’язку з раптової перевіркою бойової готовності військ. Про це повідомляє моніторигова група «Беларускі Гаюн».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Надійшла інформація про висунення з пункту постійної дислокації підрозділів 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (38 одшбр, Брест)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється про рух колони військової техніки бригади на південний схід від Бреста, трасою Р17 до міста Малорита/агромістечка Мокрани.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У складі колони: не менше 25 БТР-80, близько 30 вантажівок МАЗ з особовим складом та майном, три буксированих автомобілем МЗКТ «Волат» 120-мм міномета 2Б23 «Нона-М1», два паливозаправники, командно-штабна машина Р-1, дві машини зв'язку, не менше п'яти машин прикордонної служби РБ, машина швидкої допомоги та дві польові кухні.

Крім того, повідомляється, що під час перевірки боєздатності через дві ріки наводитимуть переправи.

«І це важливий момент. Вважаємо важливим наголосити, що ці річки не знаходяться поблизу кордону з Україною», – зазначає «Беларускі Гаюн».

Мова йде про:

Будь ласка, читайте текст після реклами

р. Неман, яка протікає у північно-західній частині країни, на територіях Мінської та Гродненської обл. і далі йде до Литви;

р. Березина, яка повністю знаходиться на території Білорусі та протікає у чотирьох областях: Вітебській, Мінській, Могилівській та Гомельській. Найближча точка цієї річки до кордону з Україною – це її гирло, яке знаходиться у селі Берегова Слобода (Речицький район, Гомельської області). І навіть із тієї точки до кордону з Україною ще мінімум 80 км.

На карті позначено розташування річок на території Білорусі та полігони, що знаходяться поблизу цих річок.

Нагадаємо, у білоруських військах сьогодні розпочато раптову перевірку бойової готовності.