Чи передасть Німеччина ракети Taurus? «Слуга» Чернєв пояснив, що відбувається у Бундестазі

Нове голосування може відбутися до 22 лютого

На розгляд німецького Бундестагу буде внесений ще один законопроєкт про передачу Україні крилатих ракет Taurus. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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За словами народного депутата, 17 січня німецький парламент відхилив законопроєкт частини опозиції, але не саму пропозицію передати ракети.

«Законопроєкт було відхилено не по суті, а через порушення процедури й намагання використати це для вузькопартійного піару», — заявив Чернєв.

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Він додав, що план внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт про передачу Taurus «залишається в силі». Ймовірно, за словами Чернєва, голосування відбудеться до 22 лютого.

Нагадаємо, 17 січня у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довготривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування. Зокрема, «За» проголосували 178 обранців, «проти» – 485, троє утрималися.

Як повідомлялося, голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.