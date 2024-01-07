Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі

Нерухомість в декларації оцінена у чверть мільярда гривень

Міський голова Києва Віталій Кличко став власником розкішного будинку у Німеччині вартістю 227,65 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Житловий будинок площею 750 кв. м розташований у німецькому місті Гамбург. Доровартісна оселя дісталася Кличку від компанії Maximum I LLC, яка належить його рідному брату-боксеру Володимиру Кличку, у вигляді «погашення заборгованості у негрошовому виразі».

дані з реєстру декларацій

Окрім будинку, Володимир Кличко віддав брату 6,7 млн грн, які раніше позичав.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що в е-декларації за 2020 рік Віталій Кличко вказав, що позичив Володимиру Кличку 7,3 млн євро і $277,8 тис.

Як повідомляв «Главком», 10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції виконало вимоги прийнятого Верховною Радою України Закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.