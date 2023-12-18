Як європейці ставляться до мігрантів із бідніших країн: неочікувані результати опитування

Кожен п'ятий мешканець країн ЄС проти приїзду мігрантів із бідніших країн

Європейське соціальне дослідження демонструє, що жителі Європи вважають, що їхні країни стали гіршими місцями для життя через міграцію. Про результати опитування, яке включає 40 тис особистих інтерв'ю у 21 країні Європи та Великобританії, пише Schengenvisainfo.

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Дослідження показує, що респонденти в більшості європейських країн вважають, що їхня країна стала гіршим місцем для життя через міграцію. Найпомітніші відмінності зафіксовані в Швеції, Норвегії, Австрії та Німеччині, що може бути наслідком великої кількості шукачів притулку.

У випадку всіх чотирьох типів мігрантів ставлення стало більш поляризованим між 2002 та 2014 роками. Це помітно у ставленні до мігрантів із бідніших країн: частка європейської громадськості, яка вважала, що жодному з цих мігрантів не можна дозволити приїхати, збільшилася з 11% до 20%.

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Опитування також показує, що респонденти у 2022 році вважали, що мігранти в основному добре впливають на культурне життя країни. Майже такі ж переконання були у 2014 році, але це не стосується робочих місць – європейці вважають, що робочі місця зазнали більшого впливу міграції у 2002 році, ніж у 2014 році.

До слова, Австрія стала країною із найщасливішими мешканцями у Європі – країна набрала 7,9 бала з 10 у рейтингу країн ЄС за рівнем якості життя. Польща, Фінляндія та Румунія посіли друге місце з балом 7,7 , тоді як найнижчий бал отримала Болгарія – єдина країна, яка набрала менше шести балів (5,6) за загальним індексом задоволеності життям.

Нагадаємо, нова хвиля біженців з України навряд чи відбудеться, а ті українці, хто зараз перебуває за кордоном, можуть вирішити там залишитися. Маріанна Ткалич, докторка психології та засновниця дослідницької лабораторії Рейтинг Лаб заявила, що такого масового потоку людей за кордон, як на початку повномасштабного вторгнення, більше немає, а українці, яким було куди повертатись, вже повернулися.