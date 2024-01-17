Бундестаг провалив голосування за постачання Україні крилатих ракет Taurus – DW

Німецькі депутати провалили поіменне голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus

Сьогодні ввечері у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довготривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Зокрема, «За» проголосували 178 обранців, «проти» – 485, троє утрималися.

Керстін Ферегге, представниця опозиційної фракції ХДС/ХСС, яка винесла подання на обговорення, закликала колег-депутатів підтримати вимогу надати Україні крилаті ракети Taurus, адже «Україна та вся Європа подякують за це».

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Ферегге нагадала, що надання Україні ракет Taurus важливе. Окрім того, депутатка-опозиціонерка нагадала Шольцу, що за два роки з початком повномасштабної війни в Україні він «не виконав обіцянки ініціатив та змін».

Опозиціонер Флоріан Ган наголосив, що «наразі настав вирішальний момент і є самий час надати такі ракети». Він додав, що для України рік почався з масованих атак на інфраструктуру України, завдаючи жахливих людських втрат і руйнувань.

«Ви всі несете відповідальність», – підкреслив Ган.

Під час дебатів представники правих і лівих виступили різко проти надання ракет і наполягали на «неможливості перемогти ядерну державу», злочинність використання німецької зброї проти росіян і «необхідність мирних переговорів».

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Правляча партія про ракети взагалі мовчала під час дебатів, не згадуючи ні слова.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус жодним словом не згадав ракети, але пообіцяв, що Німеччина підтримуватиме українських партнерів стільки, скільки буде потрібно та нагадав, що канцлер Шольц закликав усіх союзників в Європі посилити цю допомогу.

Пісторіус попередив, що у 2024 році можуть статися речі, на які вони (німці – «Главком») не розраховували, отже Німеччина стоїть перед великими геополітичними та безпековими викликами і треба якнайшвидше підготувати Бундесвер до відповіді на ці виклики.

Як повідомлялося, голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.

Нагадаємо, експрезидент Німеччини Йоахім Гаук розкритикував позицію німецького уряду щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині росте тиск на канцлера Олафа Шольца з різних політичних спрямувань щодо того, чи має Україна завдавати удари по цілях на території Росії під час протистояння її повномасштабному вторгненню, а також щодо необхідності передачі українським захисникам німецьких далекобійних високоточних крилатих ракет Taurus.