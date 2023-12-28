Головна Світ Політика
search button user button menu button

Влада німецького міста блокує розширення виробництва зброї, яку потребує Україна

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Влада німецького міста блокує розширення виробництва зброї, яку потребує Україна
Місцевий завод виробляє запалювальні пристрої для ракет та ракетні заряди
фото: Rheinmetall

Проблема полягає у розташуванні земельної ділянки, на які планується розширити виробничі потужності

Міська рада німецького міста Тройсдорф з населенням близько 80 тис осіб заблокувала плани однієї з найбільших збройових компаній щодо розширення виробництва на місцевому рівні. Про це повідомляє Euractiv.

Протягом декількох тижнів влада міста конфліктує з гігантом збройової промисловості Diehl Defence, чий місцевий завод виробляє запалювальні пристрої, необхідні для вибухових матеріалів, таких як ракети і ракетні заряди. Ці деталі використовуються у виробництві системи протиповітряної оборони Iris-T, три з яких були поставлені німецьким урядом в Україну.

Раніше ЄС пообіцяв надати Україні один мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року, щоб допомогти у війні з російськими загарбниками. Частка німецької промисловості має зрештою досягти 300-400 тис снарядів на рік, що більш ніж втричі перевищує обсяги виробництва на момент російського вторгнення до України на початку минулого року.

Але Diehl Defence тепер бачить серйозну загрозу для свого заводу в Тройсдорфі після того, як місто вирішило претендувати на частину бізнес-парку, де базується дочірня компанія групи DynITEC. Виробник зброї хотів викупити землю, яку виставила на продаж колишня збройова компанія Dynamit Nobel, щоб розширити свої виробничі потужності. Зі свого боку, місцева влада планує перетворити ділянку розміром з 50 футбольних полів, яка ідеально розташована неподалік від центру міста, на житлову та офісну забудову.

«Ставлячи під сумнів майданчик у Тройсдорфі, ми підриваємо обороноздатність ФРН», – застеріг Томас Боденмюллер, член ради директорів Diehl Defence.

Рішення місцевої влади пов’язано з тим, що, за її словами, виробництво вибухових речовин і бойових пристроїв вимагає величезних захисних зон навколо заводу, які не можуть бути забудовані з міркувань безпеки. Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн, голова комітету з питань оборони нижньої палати Бундестагу та прихильниця України, назвала позицію мера Тройсдорфа «безвідповідальною».

Нагадаємо, наразі країни Європейського Союзу передали Україні 480 тис боєприпасів у межах домовленостей про постачання 1 млн боєприпасів до березня 2024 року. Таким чином, наша країна має менше ніж половину від обіцяної кількості тоді, коли до кінця терміну залишилося близько чотирьох місяців.

Читайте також: ЄС знадобиться понад 14 років на виготовлення річного запасу снарядів для України
Теги: завод місто влада Німеччина озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Старший радник Революційної гвардії Ірану Сайєд Разі Мусаві був ліквідований
ЦАХАЛ ліквідував у Сирії радника гвардії Ірану – ЗМІ
25 грудня, 23:30
Петро Порошенко навів приклад Ізраїля, де влада обʼєдналась з опозицією одразу після масованої атаки ХАМАСу
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
23 грудня, 19:14
Генштаб Естонії оцінив наслідки можливого захоплення Авдіївки росіянами
Генштаб Естонії оцінив наслідки можливого захоплення Авдіївки росіянами
22 грудня, 22:15
Тонкопій назвав основні причини, які призвели до скорочення продажів електробайків
Бум електробайків закінчився? Найбільші світові виробники масово банкрутують
21 грудня, 10:29
Силами оборони відбито 10 атак противника на Бахмутському напрямку
Ракетні війська ЗСУ уразили чотири склади боєприпасів противника
19 грудня, 19:42
Німеччина хоче мотивувати молодих українців повертатись, і ставати на захист Батьківщини
Німецький депутат пропонує відсилати українських біженців на війну
6 грудня, 12:13
Лікарні у Китаї переповнені хворими дітьми
У Китаї виявлено загадковий вірус-мутант. Які його симптоми
1 грудня, 07:47
Французькі виробники вимагають унормувати експорт цукру з України до країн ЄС
Французькі виробники не на жарт злякалися цукру з України – Bloomberg
29 листопада, 16:23
Олаф Шольц наголосив на важливості підтримки України
Шольц зробив заяву про підтримку України
28 листопада, 20:23

Політика

Влада німецького міста блокує розширення виробництва зброї, яку потребує Україна
Влада німецького міста блокує розширення виробництва зброї, яку потребує Україна
Росія пригрозила Південній Кореї за посилення санкцій
Росія пригрозила Південній Кореї за посилення санкцій
Якщо Путіна не зупинити... Президентка Санду попередила світ
Якщо Путіна не зупинити... Президентка Санду попередила світ
Республіканці просять Верховний суд США скасувати заборону на участь Трампа у виборах
Республіканці просять Верховний суд США скасувати заборону на участь Трампа у виборах
США переглядають свою стратегію підтримки України – Politico
США переглядають свою стратегію підтримки України – Politico
Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни
Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії
68K
Слідом за «Новочеркаськом»: українські воїни знищили 810 бригаду флоту Росії (відео)
48K
Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо
28K
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
9211
Росія захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час контрнаступу – ISW
6784
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Сьогодні, 17:55
«Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії
Сьогодні, 17:49
За матеріалами ДБР в управління державі передано активів російських олігархів на понад 100 млрд грн
Сьогодні, 16:24
Допомога армії та цивільним. «Метінвест» оприлюднив звіт
Сьогодні, 14:28
ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Вибухи в Криму, новий пакет військової допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:59

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua