Влада німецького міста блокує розширення виробництва зброї, яку потребує Україна

Проблема полягає у розташуванні земельної ділянки, на які планується розширити виробничі потужності

Міська рада німецького міста Тройсдорф з населенням близько 80 тис осіб заблокувала плани однієї з найбільших збройових компаній щодо розширення виробництва на місцевому рівні. Про це повідомляє Euractiv.

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Протягом декількох тижнів влада міста конфліктує з гігантом збройової промисловості Diehl Defence, чий місцевий завод виробляє запалювальні пристрої, необхідні для вибухових матеріалів, таких як ракети і ракетні заряди. Ці деталі використовуються у виробництві системи протиповітряної оборони Iris-T, три з яких були поставлені німецьким урядом в Україну.

Раніше ЄС пообіцяв надати Україні один мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року, щоб допомогти у війні з російськими загарбниками. Частка німецької промисловості має зрештою досягти 300-400 тис снарядів на рік, що більш ніж втричі перевищує обсяги виробництва на момент російського вторгнення до України на початку минулого року.

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Але Diehl Defence тепер бачить серйозну загрозу для свого заводу в Тройсдорфі після того, як місто вирішило претендувати на частину бізнес-парку, де базується дочірня компанія групи DynITEC. Виробник зброї хотів викупити землю, яку виставила на продаж колишня збройова компанія Dynamit Nobel, щоб розширити свої виробничі потужності. Зі свого боку, місцева влада планує перетворити ділянку розміром з 50 футбольних полів, яка ідеально розташована неподалік від центру міста, на житлову та офісну забудову.

«Ставлячи під сумнів майданчик у Тройсдорфі, ми підриваємо обороноздатність ФРН», – застеріг Томас Боденмюллер, член ради директорів Diehl Defence.

Рішення місцевої влади пов’язано з тим, що, за її словами, виробництво вибухових речовин і бойових пристроїв вимагає величезних захисних зон навколо заводу, які не можуть бути забудовані з міркувань безпеки. Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн, голова комітету з питань оборони нижньої палати Бундестагу та прихильниця України, назвала позицію мера Тройсдорфа «безвідповідальною».

Нагадаємо, наразі країни Європейського Союзу передали Україні 480 тис боєприпасів у межах домовленостей про постачання 1 млн боєприпасів до березня 2024 року. Таким чином, наша країна має менше ніж половину від обіцяної кількості тоді, коли до кінця терміну залишилося близько чотирьох місяців.