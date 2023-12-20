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Німеччина хоче конфіскувати €720 млн заморожених активів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німеччина хоче конфіскувати €720 млн заморожених активів РФ
Торік Німеччина оцінила загальну суму заморожених активів у трохи менш ніж п'ять млрд євро
фото з відкритих джерел

Федеральна прокуратура Німеччини вже подала заяву до Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні

Генеральний прокурор Німеччини Петер Франк хоче конфіскувати більше ніж 720 млн євро ($788,9 млн) російських активів. Досі країни лише заморожувала активи компаній країни-терориста. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Як пише видання, федеральна прокуратура Німеччини вже подала заяву до Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні. Відомство планує повернути до державної скарбниці понад 720 млн євро заморожених коштів, які були розміщені дочірньою компанією Московської фондової біржі в німецькій філії великого американського банку J.P. Morgan.

«Досі Німеччина лише заморожувала активи російських компаній з санкційного списку ЄС. Через те, що одна з компаній хотіла, щоб її гроші зникли, Федеральна прокуратура почала діяти: Гроші мають потрапити до державної скарбниці. Такого ще ніколи не траплялося», – розповідає видання.

Як розповідає Spiegel, ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, більша частина активів заможних росіян «витекло» з ЄС ще до запровадження перших санкцій. Тоді, очевидно, не існувало адекватних законів, щоб дістатись до грошей росіян.

Для вирішення труднощів була створена «оперативна група» на чолі з колишнім координатором розвідки у Федеральній канцелярії Йоганнесом Гайсманом. Водночас «схеми» із заплутаною структурою компаній досі залишаються проблемою, оскільки це ускладнює доведення фактичного права власності.

Торік Німеччина оцінила загальну суму заморожених активів у трохи менш ніж п'ять млрд євро.

«Якщо Федеральна прокуратура виграє справу у Франкфурті-на-Майні, то понад 700 млн євро надійдуть до федерального бюджету. Ці гроші не будуть призначені для конкретної мети. У минулому лунали заклики конфіскувати російські кошти і спрямувати їх на допомогу Україні», – пише видання.

До J.P. Morgan надійшло платіжне доручення, згідно з яким понад 720 млн євро мали бути переведені на рахунок іншої дочірньої компанії Московської біржі, Національної клірингової корпорації, в Commerzbank. Однак залучені банки не здійснили переказ.

«За словами слідчих у Карлсруе, можлива конфіскація грошей як кримінального злочину, оскільки платіжне доручення було спробою обійти санкції ЄС. Оскільки, схоже, немає надії на арешт злочинців, держава може конфіскувати гроші за рішенням суду», – зазначає Spiegel.

Нагадаємо, відсотки від російських коштів, заморожених Євросоюзом у рамках санкцій, на суму 3-4 млрд євро вже цієї зими Брюссель міг би спрямувати Києву. Але ЄС так і не зміг ухвалити остаточне рішення щодо механізму конфіскації заблокованих активів країни-агресора.

До слова, декілька держав Європейського союзу не підтримали висунуту Іспанією пропозицію використати для допомоги Україні прибуток із заморожених російських активів. Як пише видання Politico, дана пропозиція обговорювалася єврочиновниками під час зустрічі представників ЄС. За оцінками Іспанії, прибуток від резервів Банку Росії до 2027 року може сягнути € 17 млрд.

Теги: Німеччина росія гроші санкції

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